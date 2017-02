CAN 2017 : Hugo Broos : “au Cameroun, on est trÃ¨s impatient”

CAN 2017 : Hugo Broos : “au Cameroun, on est très impatient”

Le coach des Lions Indomptables du Cameroun, Hugo Broos, s’est livré à la presse ce mercredi, en vue de la demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2017 face au Ghana.

Interrogé sur l’adversaire, qui dispute ce soir sa septième demi-finale consécutive, le technicien Belge s’est montré serein. « Le match s’annonce très difficile. Quand on voit les prestations du Ghana lors de ces dernières années, on se rend compte que c’est une équipe qui est habituée à jouer les demi-finales et même les finales de Coupe d’Afrique.

En plus, ce que j’ai vu ces dernières semaines en termes de vidéos du Ghana me pousse à reconnaitre que c’est une équipe qui va être difficile à manœuvrer, qui a un style différent de celui du Sénégal. Il faudra vite trouver les failles de cette équipe demain.

Vous savez, beaucoup ne croyaient pas au Cameroun, avant le début de cette compétition. Mais au fil des rencontres, la confiance est née, les joueurs ont gagné en expérience et c’est ainsi que nous avons pu battre le Sénégal qui avait une très belle équipe », a-t-il expliqué.

Concernant son plan de jeu et s’il va défendre comme contre le Sénégal ou changer de tactique, Broos était plutôt discret. « Je ne fais jamais de déclaration sur ce que je compte faire à un match. Ce qui est vrai, c’est que j’espère qu’on ne va pas vivre une autre séance de tirs au but. Si on se qualifie aux penalties face au Ghana je serai content c’est clair, mais d’un autre côté, j’espère que nous allons concrétiser nos occasions. Parce que dans chaque match on a eu des occasions, mais peu de fois on a marqué », a-t-il ajouté.

Enfin, Broos a parlé de ses relations avec la presse camerounaise qui se sont améliorés après des débuts difficiles. « Quand j’ai publié ma liste de 23 au Cameroun, j’ai demandé à la presse de respecter mes choix, de ne pas les commenter, mais de juger les résultats à la fin de la compétition. Je leur ai demandé de me faire confiance. Pas plus. Je trouvais qu’avant, les journalistes camerounais n’étaient jamais contents après chaque match que je jouais.

C’est un peu un défaut ; au Cameroun, on est très impatient. Vous gagnez 4 matchs, tout le monde est content, et vous perdez le cinquième, on casse tout. J’ai demandé à la presse de changer ça, et je dois être honnête : les journalistes camerounais ont changé ; ils sont plus patients ; ils respectent mes choix. J’espère que ça va rester comme ça, durant les prochains mois. Entre moi et la presse, je pense que les relations sont meilleures qu’avant », a-t-il indiqué.

StarAfrica.com