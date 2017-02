CAN 2017 : le Cameroun dÃ©joue les pronostics et inflige 2-0 au Ghana en demi-finale

CAN 2017 : le Cameroun déjoue les pronostics et inflige 2-0 au Ghana en demi-finale

Le Cameroun, arrivé contre toute attente en demi-finale de la Coupe d’Afrique des nations, est parvenu à vaincre les Black Stars du Ghana. Michael Ngadeu et Christian Bassogog ont tous deux marqué un but.

Les Lions du Cameroun se révèlent véritablement indomptables. Arrivée contre toute attente en demi-finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), la sélection a battu le Ghana 2 à 0 jeudi 2 février en demi-finale de la CAN 2017 malgré son effectif rajeuni et la défection de ses cadres. Ils affronteront donc dimanche l’Egypte pour le titre et pourraient prendre leur revanche, neuf ans après une défaite au même niveau.

L’attente a été longue, mais le technicien belge, Hugo Broos, sans star mais avec un groupe de jeunes joueurs « disciplinés », à l’image des buteurs Michael Ngadeu et Christian Bassogog, a permis au Cameroun de retrouver son rang de nation majeure du continent africain. Un exploit au vu du calibre des nations en lice (Côte d’Ivoire, Algérie, Sénégal…) au début de tournoi.

Le Cameroun, déjà quatre fois vainqueur de la CAN, va donc célébrer sa septième finale. La trajectoire de cette sélection lors de cette édition de la compétition a finalement contredit tous les pronostics.

Black stars favoris

Les Blacks stars partaient favoris face aux Lions indomptables, qui ont connu durant cette décennie une trajectoire inverse à leur adversaire. Hégémoniques au début des années 2000, avec la génération dorée de Patrick M’Boma, Rigobert Song ou encore le jeune Samuel Eto’o, les Camerounais n’avaient, quant à eux, plus disputé une finale de CAN depuis la défaite contre l’Egypte en 2008.

Dimanche à Libreville, les Camerounais se sont offert une opportunité rêvée de prendre leur revanche sur les Pharaons, qui l’avaient emporté 1-0 dans les derniers instants du match sur un but d’Aboutrika. Signe du destin, le Cameroun avait déjà acquis à l’époque son billet pour la finale contre… le Ghana justement !

Pour le Ghana des frères Ayew, qui s’est qualifié pour la sixième fois d’affilée pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations, cette élimination « prématurée » est un énorme coup dur. Finaliste malheureux en 2015, le Ghana était condamné à faire mieux pour mettre fin à la disette qui le poursuit depuis 1982. Ce n’est toujours pas pour cette année…

Domination camerounaise

Car la victoire du Cameroun ne souffre aucune contestation sur le plan du jeu, à l’inverse de celle de l’Egypte contre le Burkina Faso (qui l’a remporté aux tirs au but 4 à 3), de l’aveu même de son sélectionneur, Hector Cuper. D’entrée de jeu, les « Lions indomptables » ont tout fait pour prendre les devants, en multipliant coup sur coup les occasions franches.



La plus grosse frayeur du côté des « Black Stars » est venu d’un tacle trop appuyé de Wakaso dans sa surface sur le virevoltant Bassogog. Alors que ses coéquipiers réclamaient un penalty, Bakary Gassama, désigné comme le meilleur arbitre africain de l’année par la Confédération africaine de football, n’a rien vu d’illicite (13e).

Jordan Ayew, titularisé en pointe à la place de son capitaine, Asamoah Gyan, a donné un peu d’air à son équipe mais s’est montré imprécis, tout comme son frère, André, après un cafouillage dans la surface.

C’est finalement le défenseur Ngadeu qui a ouvert le score en inscrivant un but opportuniste. Sur un coup franc de Moukandjo, Boye gêne son gardien et dévie sur Ngadeu, seul dans la surface qui ne s’est pas fait prier à la 73e minute.

L’entraîneur du Ghana, Avram Grant, a fait entrer en jeu Gyan, mais Christian Bassogog a marqué un deuxième but en fin de match sur un contre assassin, à la 3e minute du temps additionnel.

Le Monde