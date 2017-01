CAN 2017: Njie évoque son déchet

L’ailier camerounais Clinton Njie a évoqué son manque de réalisme face au but, mardi en conférence de presse à la veille de la deuxième journée du groupe A, qui verra les Lions Indomptables affronter la Guinée-Bissau.



« Quand on joue un match, qu’on est attaquant, et que le résultat est négatif, cela fait toujours mal de repenser aux occasions ratées… En 2015, j’étais attendu et je n’ai pas eu l’opportunité de m’exprimer. J’ai tourné la page.

Samedi, je n’étais pas très content de ma performance. Mais le prochain match arrive vite. Je n’ai pas le temps de gamberger », a déclaré Clinton Njie, mardi en conférence de presse.

Le joueur de l’OM postule à une place de titulaire mercredi face à la Guinée-Bissau, au même titre que le second offensif excentré, Christian Bassogog, au sujet duquel le sélectionneur Hugo Broos s’est voulu rassurant malgré sa sortie sur blessure samedi face au Burkina Faso.

