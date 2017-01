CAN : la Côte d’Ivoire, tenante du titre, éliminée dès le premier tour

Battue par le Maroc (1-0), les Ivoiriens sortent de la compétition dès le premier tour.

Coup de tonnerre sur la CAN ! La Côte d’Ivoire, tenante du titre de la Coupe d’Afrique des nations, a été éliminée par le Maroc (1-0) mardi et ne verra pas les quarts de finale de l’édition 2017. La RD Congo, vainqueur du Togo (3-1), termine en tête du groupe C et affrontera en quart de finale le 2e du groupe D (le Ghana, l’Egypte ou le Mali) le 29 janvier à Oyem. De son côté, le Maroc affrontera le leader de ce groupe D, le même jour à Port-Gentil.

Un nouveau “gros” sorti dès le premier tour. Après le Gabon, pays-hôte, et l’Algérie du Ballon d’Or africain Riyad Mahrez, c’est la Côte d’Ivoire, championne en titre, qui voit son aventure s’achever dès le premier tour. Face au verrou marocain, mené par le capitaine Mehdi Benatia intraitable dans les duels, et à la maîtrise collective globale des “Lions de l’Atlas” dans le repli défensif et sur les contres, les Ivoiriens se sont heurtés à un mur.

Pire : ils ont encaissé un but sur une sublime frappe enroulée des 25 mètres de Alioui, co-meilleur buteur de Ligue 2 avec Nîmes, entré en jeu en cours de partie. Si les Ivoiriens ont tout tenté pour sauver l’honneur, c’est le Maroc qui aurait pu alourdir la marque si Hamza Mendyl n’avait pas manqué son duel en fin de match (81e).

Europe1