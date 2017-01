CAN : le Cameroun sans Aurélien Chedjou ni Henri Bedimo

Ce sont les deux surprises de la liste des 23 Camerounais pour la CAN au Gabon : Aurélien Chedjou et Henri Bedimo n’ont pas été retenus par le sélectionneur belge Hugo Broos.

Le sélectionneur du Cameroun, le Belge Hugo Broos, a choisi de se priver des défenseurs Aurélien Chedjou (Galatasaray) et Henri Bedimo (OM) pour la CAN (14 février – 5 février au Gabon). Anatole Abang (Red Bulls de New York, en prêt au Danemark) ne sera pas non plus du voyage avec la sélection camerounaise.

Dans le cas de Bedimo, c’est sa blessure à un genou en novembre en sélection qui explique son absence. Chedjou serait de son côté dans une situation contractuelle délicate avec le club turc. Rappelons que le Cameroun est aussi privé de nombreux joueurs qui ont refusé de rejoindre la sélection, parmi lesquels Choupo-Moting (Schalke), Joël Matip (Liverpool), Ndy Assembe (Nancy) ainsi que le trio Ibrahim Amadou – Maxime Poundjé – André Zambo Anguissa.

La liste

Gardiens de but : Fabrice Ondoa (FC Séville, ESP), Jules Goda (AC Ajaccio), Georges Mbokwe (Coton Sport de Garoua).

Défenseurs : Nicolas Nkoulou (Lyon), Ambroise Oyongo (Impact Montréal, CAN), Mohamed Djeitei (Nastic Tarragone, ESP), Fai Collins (Standard Liège, BEL), Michael Ngadeu Ngadjui (Slavia Prague, RTC), Adolphe Teikeu (Sochaux), Jonathan Ngwem (FC Progresso, AGO), Ernest Mabouka (MSK Zilina, SLO).

Milieux de terrain : Sébastien Siani (Ostende, BEL), Georges Mandjeck (Metz), Arnaud Djoum (Heart of Midlothian, ECO), Franck Boya (Apejes).

Attaquants : Vincent Aboubakar (Besiktas, TUR), Benjamin Moukandjo (Lorient), Jacques Zoua (Kaiserslautern, ALL), Edgar Salli (Saint-Gall, SUI), Karl Toko-Ekambi (Angers), Clinton Njie (Marseille), Robert Ndip Tambe (Spartak Trnava, SLO), Christian Bassogog (Aalborg, DAN).

L’Équipe