CAN U17 : le Ghana cartonne le Cameroun [+vidéo]

Le Ghana n’a pas fait de cadeau au Cameroun pour son entrée en lice en Coupe d’Afrique des Nations des moins de 17 ans. Les Black Starlets ont infligé une correction à leur adversaire (4-0), dimanche à Port-Gentil.

Ayiah (25e, 64e) et Sulley (32e, 34e) se sont chargés de mettre KO une équipe camerounaise qui n’a pas fait le poids face à un adversaire plus coriace.

Dans l’autre match de la poule, la Guinée a cartonné contre le pays hôte, le Gabon (5-1). La prochaine journée mettra aux prises le Gabon et le Ghana d’un côté et le Cameroun et la Guinée d’un autre, mercredi.

StarAfrica