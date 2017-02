Catastrophe ferroviaire au Cameroun: le parquet de Nanterre “incompétent” pour enquêter

Le parquet de Nanterre s’est estimé incompétent pour mener l’enquête sur la catastrophe ferroviaire, qui avait fait 79 morts en octobre 2016 au Cameroun.

Le parquet de Nanterre, saisi d’une plainte mettant notamment en cause Camrail, filiale camerounaise du groupe Bolloré, après une catastrophe ferroviaire au Cameroun en octobre, s’est déclaré “incompétent” pour mener l’enquête, a-t-il indiqué vendredi à l’AFP.

Le parquet “n’est pas compétent” pour enquêter sur ce drame, a-t-il indiqué à l’AFP, en l’absence notamment de victime française dans son ressort.

Après la catastrophe, qui a fait 79 morts et au moins 550 blessés le 21 octobre près de la gare d’Eseka (200 km au sud de Yaoundé), le Syndicat professionnel des conducteurs de train du Cameroun, le Comité de libération des prisonniers politiques (CL2P), une organisation d’opposition basée en France, et le Groupe de solidarité aux victimes du 21 octobre à Eseka avaient déposé plainte à Nanterre.

Cette plainte contre X visait notamment des faits d’homicides et blessures involontaires, de non-assistance à personnes en danger et de mise en danger de la vie d’autrui.

Agir “au plus près de celui qui contrôle le capital”

Les plaignants mettaient en cause “la gouvernance du secteur du transport ferroviaire par l’État du Cameroun” et s’interrogeaient sur “les conditions” dans lesquelles la Régie nationale des chemins de fer camerounais avait été “privatisée”, la concession “renouvelée”, et “certaines obligations à la charge du concessionnaire (Camrail) manifestement méconnues”.

Camrail est contrôlé à hauteur de 77,4% par le groupe Bolloré, dont le siège est à Puteaux (Hauts-de-Seine).

Porter plainte à Nanterre, “c’était le moyen d’agir au plus près de celui qui contrôle le capital”, avait expliqué l’avocat des plaignants, Stéphane B. Engueleguele.

“Vitesse anormale”

Mais le parquet de Nanterre s’est dit incompétent car “la victime française décédée vivait dans le sud de la France, et la victime blessée dans l’ouest”, a-t-il précisé à l’AFP, en annonçant des plaintes avec constitution de partie civile devant “les juridictions d’instruction compétentes” et une nouvelle plainte à Nanterre “sur le volet financier” du drame.

Le train, qui assurait la liaison entre Yaoundé et la capitale économique Douala, était bondé lorsqu’il a déraillé. Il circulait à une vitesse “anormalement élevée”, avait noté un haut responsable de l’entreprise Bolloré quatre jours après la catastrophe.

Une enquête judiciaire est en cours au Cameroun

