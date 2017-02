CEMAC : sommet des chefs d’Etat vendredi en Guinée équatoriale

APA – Douala (Cameroun) – Un sommet ordinaire des chefs d’Etat de la Communauté économique monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) se tient vendredi à Oyala, en Guinée équatoriale, sur convocation du président en exercice de l’organisation, Obiang Nguema Mbasogo, a appris APA lundi de sources concordantes.

Ce sommet intervient deux mois après le sommet extraordinaire de la CEMAC tenu à Yaoundé au Cameroun, sur convocation du président Paul Biya. Outre la participation des six dirigeants de la sous-région, ces assises avaient enregistré la présence de la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI) Christine Lagarde et du ministre français de l’Economie et des Finances Michel Sapin.

Le sommet avait débouché sur des résolutions fortes, notamment la non-dévaluation du Franc CFA.

En l’absence d’un programme officiel du sommet de vendredi, la 31è session ordinaire du Conseil des ministres de l’Union économique de l’Afrique centrale (UEAC) qui se tient en cours permet d’avoir une idée de l’ordre du jour de cette rencontre au sommet.

Ainsi, les chefs d’Etat devraient se pencher sur l’adoption du budget des institutions sous-régionales, la réforme des économies par rapport au secteur pétrolier, le défi sécuritaire, mais aussi la poursuite de la mise en œuvre de réformes institutionnelles avec l’installation des cours communautaires, le renforcement de l’union douanière :

Le dossier sur la libre circulation des personnes, la consolidation du marché commun, avec l’état d’avancement des négociations de l’Accord de partenariat économique (APE) entre l’Afrique centrale et l’Union européenne sans oublier l’assainissement des financements publics communautaires, avec l’état d’avancement de la mise en œuvre des directives du cadre harmonisé de gestion publiques de la CEMAC devraient figurer dans l’ordre du jour du sommet.

Ces trois dernières années, l’on a noté un ralentissement de la croissance malgré les dernières projections faites en décembre 2016 lors du dernier Comité de politique monétaire (CPM) de la Banque des Etats de l’Afrique centrale et qui tablaient sur un repli de 1 pour cent contre plus de 4 pour cent en 2014.

