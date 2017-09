Chantal Biya, ambassadrice du numérique pour la femme africaine

APA – Douala (Cameroun) L’épouse du chef de l’Etat camerounais Chantal Biya, a été faite « ambassadrice du numérique pour la femme africaine » pour ses multiples actions pour la promotion des technologies de l’information et de la communication (TIC), a appris samedi APA de sources concordantes.

Cette distinction attribuée par l’Association diaspora et Investissement (ADI) basée en France, découle de ses initiatives pour la lutte contre la fracture numérique en Afrique et notamment au Cameroun, où la première dame parraine depuis une dizaine d’années, le programme de formation de 100 000 femmes aux TIC, sous les auspices de l’Institut africain d’informatique (IAI) dont le siège se trouve à Libreville, au Gabon.

«Le prix que vient de recevoir Mme Chantal Biya est la reconnaissance internationale pour ses efforts par rapport à l’arrimage à la modernité des femmes et des jeunes aujourd’hui, mais aussi pour le souci qu’elle a toujours d’accompagner les couches vulnérables. Elle a soutenu l’opération 100 000 femmes, et elle est aujourd’hui orientée vers un nouveau défi, celui d’arrimer les jeunes et les femmes», a indiqué le représentant de l’IAI au Cameroun, Armand Claude Abanda.

D’après lui, l’Institut africain d’informatique « est honoré de ces engagements de Mme Chantal Biya, pour assurer une visibilité de ses programmes sociaux, et l’IAI en tête desquels le président du conseil d’administration Alex Bernard Bongo Ondimba et la nouvelle directrice générale, la Nigérienne Mme Kalmi sont heureux de cet accompagnement», a-t-il insisté.

En 2008, Chantal Biya a été faite ambassadrice de bonne volonté de l’UNESCO (Organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la santé), devenant la première femme africaine du genre.

Autre distinction, en 2015, elle a été faite ambassadrice spéciale de l’ONU-SIDA (Organisation des nations unies) pour son engagement humanitaire en faveur des malades et de la prévention contre le sida.

