Charlotte Dipanda Ft. Yémi Alade – Sista (clip officiel – [+vidéo])

Texte :

E ye ye ye

Oh darling Sista of mine

You catch me anytime I want to fall

O buki na ba ndome wende

Moto nu makane ke ye mba bobe

Oh I found and angel of life

You always, always see the best in me

Etonda ba ndome ye na

Tell you can compt on me

Yemi you can tel me ohoh

I got you when you get me

Refrain :

Na Pula nobiye na you good eh

O buki na ndome you good eh

Sibise la mulema you good eh

Eyi e you gooh eh

Yeah Yeah Yeah

O buki na ba ndome wende

Moto numa kane ke ye mba bobe

Even when I suffer oh I cry

I know you will be there to pray for me

Etonda ba ndome yena

Di ma leye no bato nini wase

A woman like you, no get it two no

Tell me you can compt on me

Charlotte dis moi

Na beni wa oben mba

Refrain :

Na Pula nobiye na you good eh

O buki na ndome you good eh

Sibise la mulema you good eh

Eyi e you gooh eh

Ma sista d’une autre mère

Ne munyengue be na wa

Ma sista d’une autre mère

Ne munyengue

Refrain :

Na Pula nobiye na you good eh

O buki na ndome you good eh

Sibise la mulema you good eh

Eyi e you gooh eh

Yemi Alade, Charlotte iti deh

Traduction / Interprétation :

Tu es plus qu’une soeur

Tu es celle qui prie pour moi lorsque tout va mal

Tu es un être exceptionnel, il n’y en a pas deux comme toi

Je cherche cet ange qui sommeil en toi

Et je sais pouvoir compter sur toi

Je voudrais que tu saches que tu es bien plus qu’une soeur pour moi

Tu m’apaise, tu es si bien

Ma soeur d’une autre mère

Je suis très heureuse de t’avoir