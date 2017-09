Christian Bassogog promet 1000 places pour le prochain match des Lions au Cameroun

Le geste de l’international camerounais était accompagné d’un message d’excuses à l’endroit des supporters camerounais.

Christian Bassogog, l’attaquant des Lions indomptables a rédigé une lettre à l’endroit des supporters et fans de l’équipe nationale de football du Cameroun ce dimanche 10 septembre. Cette missive fait suite à l’élimination de l’équipe du Cameroun de la course au mondial 2018, après la défaite de 4-0 et le nul encaissés en aller et retour contre le Nigeria.



« Nous aurions pu faire mieux et je regrette énormément que notre grand pays se soit éloigné de la grande fête du football mondial qui se déroulera en Russie. Je vous présente mes sincères excuses« , affirme le joueur du Henan Construction Football Club de Chine, avant d’ajouter : « Je voudrais également adresser un spécial merci aux supporters qui ont payé pour nous voir jouer à Mfandena, le temple du football camerounais. Malgré les exigences liées à la rentrée scolaire, vous avez répondu présent. Votre amour pour notre équipe nationale est un exemple pour nous tous. Je m’engage à offrir 1000 billets pour notre prochain match à domicile. Que Dieu bénisse notre cher pays le Cameroun. »

Un geste diversement apprécié sur les réseaux sociaux où les fans se sont exprimés après la publication de cette annonce. Pour les uns, ce geste témoigne de la maturité du footballeur, qui est conscient de l’importance qu’ont les supporters dans le jeu. C’est le cas de Mendjong Lali qui affirme : « Tu t’excuses c’est remarquable. Cela augmente mon amour pour ton jeu » ou encore Fabrice Bogondo : « Merci pour ce beau message Bassogog, c’est le travail qui paye. Bosse dure et bouscule de toute tes forces. Tu as encore beaucoup à apprendre et à faire dans le monde du foot. T’as de l’avenir, va de l’avant et beaucoup de courage, patience et bénédiction pour toi, les autres frères Lions et le staff. »

Pour d’autres cependant, la seule réponse attendue de Christian Bassogog c’est sur le terrain et nulle part ailleurs. En attendant le prochain match des Lions indomptables contre l’Algérie, Christian Basssogog continue d’évoluer sereinement avec son club en Chine. Son équipe a d’ailleurs gagné un match crucial ce 10 septembre à l’extérieur contre le Shanghai Shenua. Ce qui lui permet de passer à la 12e place au classement général et de s’éloigner un peu plus de la zone de relégation.

