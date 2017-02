Classement FIFA : l’Égypte et le Cameroun prennent le podium africain, la Côte d’Ivoire dégringole

La FIFA a dévoilé ce jeudi son classement mensuel de février 2017. Les principaux changements intervenus dans cette nouvelle édition sont essentiellement dus à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2017. Si au niveau mondial, l’on ne note aucun bouleversement au sommet du classement, sur le continent par contre la hiérarchie a été modifiée.

Quatre jours après la clôture de la CAN au Gabon, l’instance faîtière du football mondial a rendu publique son classement mensuel. Les meilleures équipes de la CAN 2017 ont été récompensées dans cette bourse de valeur. L’Égypte, vice-championne d’Afrique prend désormais la tête du peloton et intègre le Top 25, soit 23e mondial avec une progression de 29 places. La victoire du Cameroun permet aux Lions Indomptables de progresser de 29 rangs pour atteindre la 33e place mondial.

C’est la plus grosse progression de ce mois dans ce classement. L’équipe camerounaise quitte donc la 12e position au niveau africain pour intégrer le trio tête derrière le Sénégal, soit 33e position au niveau mondial. La Tunisie malgré son élimination à l’étape des quarts de finale conserve sa 4e place dans ce classement. Le quinté de tête est scellé par la RD Congo (37ème mondial, plus 12), éliminé aussi à l’étape des quarts de finale par le Ghana (2-1).

Le Burkina Faso (38ème mondial, plus 15), le Nigeria (41ème mondial), le Ghana (45ème mondial, plus 9), la Côte d’Ivoire (47ème mondial) et le Maroc (48ème mondial, plus 9) bouclent le Top 10 de ce classement africain. La Côte d’Ivoire sortie au premier tour de la CAN a perdu 13 places dans ce classement FIFA. Elle qui depuis quelques années se retrouvait dans le trio de tête, chute désormais à la 10e position. Par contre, le Gabon, pays hôte de la CAN a réalisé une forte progression de 21 places pour prendre la 87e position mondiale, soit 22e rang africain.

Au niveau mondial, le Top 5 garde la même configuration du mois dernier. L’Argentine (1ère), le Brésil (2ème), l’Allemagne (3ème), le Chili (4ème) et la Belgique (5ème) conservent leur rang.

africanews