«Coller la petite» de Franko censurée dans la préfecture de Bafoussam est single d’or en France

Vendredi 23 Décembre 2016 – L’artiste camerounais Franko Search Franko vient de voir sa musique “Coller la petite” être primé Single d’Or en France.

Sortie en juillet 2015, la chanson s’est rapidement propagé au Cameroun créant un véritable buzz.

Le titre « Coller la Petite » vient d’obtenir en France un single d’or Search single d’or avec plus de 75000 ventes et 10 000 000 de streams révèle Mtv Base.

Franko, de son vrai nom Kinguè Franck Junior, est un artiste camerounais né à Douala, au Cameroun. Il fut nominé aux MAMA2016 dans les catégories Best Francophone, Best Breakthrough, et Song of the Year. Il a été le premier Camerounais a illuminé la scène des MAMA par sa représentation.

La censure quant à la vente, promotion, diffusion du titre qui tombera le 2 novembre 2015 dans la préfecture de Baffoussam, n’empêchera pas le titre de cumuler plus de 40 000 000 de vues sur Youtube. Du jamais vu pour un artiste Camerounais résidant en Afrique.

Koaci