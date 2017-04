Convoqués au tribunal, des évêques appellent les fidèles à la mobilisation pacifique

L’archevêque de la ville frondeuse camerounaise de Bamenda (Nord-Ouest), Cornelius Fontem Esua et son auxiliaire, Michael Miabesue Bibi, ont appelé la population à la mobilisation pacifique à l’occasion de leur procès, vendredi prochain devant le tribunal de première instance de cette cité, où ils ont été traduits pour incitation à la grève dans des établissements scolaires catholiques.

«Cette citation n’est pas seulement adressée aux évêques et aux principaux des établissements visés, mais à vous tous, en particulier les parents sous le contrôle desquels l’Église ouvre et gère les établissements scolaires», peut-on lire dans le communiqué adressé aux fidèles.

Les deux prélats, tout en appelant au calme et à la prière, estiment qu’ils doivent être devant la barre «pour répondre de ces accusations».

Cornelius Fontem Esua et Michael Miabesue Bibi voudraient continuer à compter sur les prières des fidèles pour un dialogue plus constructif et une solution vraie et durable des problèmes socio-politiques que connaît le actuellement le Cameroun.

Avec comme coaccusés l’évêque du diocèse de Kumbo, Georges Nkuo ainsi que trois directeurs d’établissements confessionnels de la zone, ils ont été traînés en justice par un groupe de parents d’élèves connus pour être de hauts gradés de l’armée qui réclament 150 milliards FCFA de dommages et intérêts.

On leur reproche ne pas être intervenus afin de faire reprendre les classes dans les régions anglophones du pays, secouées depuis novembre 2016 par une crise sociopolitique, et donc d’avoir implicitement incité à l’arrêt des cours.

En réaction le président de la Conférence épiscopale nationale, Samuel Kléda, a dénoncé l’«acharnement» sur les ondes d’une radio privée émettant de la métropole économique, Douala.

Pour lui, l’Église catholique qui est au Cameroun ne saurait être tenue pour responsable de la crise qui paralyse les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest depuis plus de 5 mois.

Et de se demander pourquoi les responsables d’autres établissements scolaires, privés et publics ceux-là, également paralysés du fait de revendications de fédéralisme, voire de sécession de certains activistes, ne sont pas eux aussi poursuivis pour les mêmes faits.

APAnews