Coupe des Confédérations 2017 : Le calendrier des retransmissions sur TMC et SFR Sport

Les deux chaînes diffuseront ensemble les 16 matchs de la Coupe des Confédérations 2017 de football, qui a lieu en Russie du 17 juin au 2 juillet 2017.

de la nation qui organise la compétition, le tournoi va voir s’affronter le Portugal, le Chili, la Nouvelle-Zélande, le Cameroun, le Mexique, l’Australie et l’Allemagne.

Russie/Nouvelle-Zélande en match d’ouverture le 17 juin

Cette année, TMC diffusera seulement 8 des 16 rencontres en direct, commentées par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu. Le groupe TF1, qui avait acquis début 2016 les 28 meilleures affiches de la Coupe du Monde 2018 et 2022 ainsi que l’intégralité de la Coupe des Confédérations 2017 et de la Coupe du Monde féminine 2019, a décidé de sous-licencier l’intégralité de la compétition à SFR Sport.

La chaîne de la TNT proposera tout de même le 17 juin prochain le match d’ouverture à 17h, opposant la Russie à la Nouvelle-Zélande. De plus, TMC retransmettra Portugal/Mexique le 18 juin à 17h, Russie/Portugal le 21 juin à 17h, Allemagne/Chili le 22 juin à 20h, Nouvelle-Zélande/Portugal le 24 juin à 17h et Alemagne/Cameroun le 25 juin à 17h. Enfin, la Dix diffusera une demi-finale le 28 ou le 29 juin, ainsi que la finale le 2 juillet à 20h. Pour sa part, SFR Sport disposera de l’intégralité des matchs du 17 juin au 2 juillet.

Succès d’audience pour l’édition de 2013 sur TMC

En 2013, après un appel d’offres non satisfaisant auprès des chaînes payantes (Canal+ et beIN Sports),TMC avait diffusé l’intégralité de la précédente Coupe des Confédérations. Le succès avait été au rendez-vous avec en moyenne 1,2 million de téléspectateurs pour les matchs diffusés en prime, 1,7 million de téléspectateurs pour la demi-finale Brésil/Uruguay et 1,9 million de fans de ballon rond pour l’autre demi-finale Italie/Espagne. Malgré un horaire défavorable (dimanche soir à minuit), la finale remportée par le Brésil contre l’Espagne avait tout de même réuni 1,0 million de téléspectateurs et 18,8% de parts de marché, ce qui constituait à l’époque un record en part d’audience pour une chaîne de la TNT.

OZAP