Coupure internet au Cameroun: «On empêche à ces personnes de créer de la richesse» [+audio]

INVITÉ AFRIQUE SOIR: Coupure internet au Cameroun:

«On empêche à ces personnes de créer de la richesse»

Il y a trois mois, jour pour jour, internet a été totalement coupé dans les régions anglophones du Cameroun : le sud-ouest et le nord-ouest du pays, secoués par des contestations antigouvernementales. Aujourd’hui, la population est toujours privée d’internet et cette situation a de lourdes conséquences économiques et sociales. On en parle avec Julie Owono, présidente de l’ONG Internet Sans Frontières.

« C’est un drame d’abord pour les populations qui sont affectées mais plus largement, c’est un drame pour le Cameroun. Cela contredit complètement la volonté affichée par le gouvernement d’entrer de plain-pied dans le XXIe siècle, en adoptant l’outil digital dans ses interactions avec ces citoyens mais également dans la création de richesse pour le pays. Ce qui est encore plus dramatique c’est le silence de beaucoup de partenaires internationaux du Cameroun ou en tout cas les condamnations très timides et je pense à l’ONU qui s’est fendue d’un communiqué, encourageant, finalement, les autorités camerounaises à rétablir internet…

Ce silence des partenaires sociaux est inquiétant et ne laisse rien augurer de bon pour le développement d’un internet libre et ouvert que ce soit au Cameroun ou ailleurs dans le reste du monde… Cette coupure internet a couté, dans les régions affectées, au bas mot, 45 000 euros par jour. Cela veut dire qu’en 90 jours nous sommes à plus de 4 millions d’euros. Non seulement on empêche des personnes d’accéder à un outil essentiel mais en plus on empêche à ces personnes-là de créer de la richesse… .»

RFI