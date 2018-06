De nouvelles mesures sécuritaires dans les régions anglophones

APAnews | Le délégué général à la Sûreté nationale (DGSN, police) du Cameroun, Martin Mbarga Nguele a demandé à tous les délégués régionaux et «sur très hautes instructions du chef de l’État», de prendre des dispositions idoines en vue de renforcer, sans tracasseries inutiles, le contrôle de la circulation routière des véhicules administratifs et militaires.



Se fondant sur le «contexte sécuritaire actuel», et «dans un souci d’éviter la pénétration opportuniste des personnes et matériels dangereux au Cameroun», il a également prescrit la vérification systématique des dossiers desdites voitures ainsi que l’identification de leurs occupants.

Selon des sources proches du dossier, interrogées par APA et s’exprimant sous le sceau de l’anonymat, le patron de la police entend enrayer le phénomène, qui prend de l’ampleur et particulièrement dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, des assauts sécessionnistes contre des postes de contrôle et de commandement.

Il est ainsi apparu, indiquent les mêmes sources, que les activistes de la sécession de ces zones recherchaient, lors de ces agressions, des armes, munitions et autres moyens logistiques appartenant aux forces de défense et de sécurité, avec lesquels ils espèrent attaquer par surprise les positions tenues par l’armée régulière.

Parallèlement aux prescriptions du DGSN le gouverneur de la région du Sud-Ouest, Bernard Okalia Bilaï, vient de demander, toujours par voie de message porté, aux préfets, commandant de légion de gendarmerie et autres chefs d’unités de la police la réinstauration des postes de contrôle mixte au niveau des axes routiers stratégiques, notamment les entrées et sorties des centres urbains.

Les contrôles seront accompagnés de fouilles systématiques des véhicules et des passagers à bord.

Ce redéploiement, précise le gouverneur, constitue une réponse «aux attaques et enlèvements perpétrés par des terroristes sécessionnistes», récemment enregistrés au cœur de certains centres urbains des unités administratives

L’on note que ce renforcement de la sécurité, en régions anglophones, coïncide avec une nouvelle montée de tension consécutive à un mot d’ordre lancé par un groupe sécessionniste dénommé Victoria Shark Battalion, invitant les populations à respecter tous les textes et dispositions réglementaires de la «Federal Republic of Ambazonia», dont il se veut le garant.

Dans cet appel, largement diffusé sur les réseaux sociaux, les activistes invitent par ailleurs les francophones résidant sur «leur» territoire, pour des raisons d’affaires ou professionnelles, à évacuer «leur» espace territorial entre le 1er et le 3 juin 2018, toute résistance à ces avertissements étant susceptible, à compter du 4 juin, d’exposer «à de sérieuses conséquences».