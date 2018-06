Déjà un milliard f cfa de recettes pour le port camerounais de Kribi

APAnews | Les recettes du Port autonome de Kribi (PAK), situé dans le Sud du Cameroun, ont atteint le cap symbolique du milliard de francs CFA en mai dernier, a appris APA mardi auprès des services compétents de cette plateforme portuaire.

Officiellement ouverte à l’exploitation en début mars 2018, ladite place, qui a enregistré 52 manifestes en 3 mois, reçoit essentiellement des machines, composants et appareils électroniques et autres produits de grande consommation destinés au pays, mais aussi en transit vers l’Angola, la Belgique, la Chine, le Gabon, l’Inde, le Nigeria, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, le Tchad et le Vietnam.

Dans l’autre sens le PAK expédie, vers l’Asie et Europe principalement, du bois, brut ou débité, du coton, des préparations alimentaires et autres engins flottants.