Deux morts et plusieurs blessés dans un accident à Buea

Un camion de la gendarmerie nationale serait à l’origine du drame survenu dans la nuit du 20 octobre 2017.

Un accident de la circulation a eu lieu le 20 octobre dernier au lieu-dit Malingo junction, dans la ville de Buea. D’après les témoins du drame, un camion appartenant à la gendarmerie nationale a perdu l’usage de ses freins et a percuté, sur son passage, trois taxis, un véhicule personnel et des passants. Deux décès ont été confirmés à la suite de cet accident.

L’accident a failli créer une émeute à Buea ce même 20 octobre. Remontée, la population serait sortie avec des cailloux dans le but de lyncher les gendarmes qui se trouvaient dans le camion. Pendant ce temps, d’autres essayaient de mettre le feu au camion, à l’aide de pneus. En réaction, les forces de l’ordre auraient utilisé du gaz lacrymogène pour disperser la foule.



Les populations se seraient réfugiées et auraient érigé des barricades. Toutes choses qui ont contraint les forces de l’ordre à tirer en l’air. Des tirs auraient été entendus jusqu’à une heure du matin le 21 octobre, non loin de Molyko.

Me Agbor Nkongho, leader de la contestation anglophone a rendu hommage aux victimes de cet accident dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

Journal du Cameroun