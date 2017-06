Diaspora camerounaise: les attentes du gouvernement

Plus de 5 millions de Camerounais se retrouvent établis à l’étranger. Une diaspora importante donc, à qui le pays dédie tout un forum. Ce sera au palais des Congrès de Yaoundé, du 28 au 30 juin 2017. Face à la presse hier, le ministre des Relations extérieures (MINREX), Lejeune Mbella Mbella a levé le voile sur cet évènement inédit au Cameroun, baptisé FODIAS 2017.

Des projets de la diaspora à concrétiser

Ce forum s’inscrit dans le prolongement des nombreuses initiatives et programmes consacrés au Camerounais résidant à l’étranger. Il est question de réfléchir sur des questions d’intérêt commun, qui appellent à la participation de tous. D’où le thème retenu pour le FODIAS 2017 : « Le Cameroun et sa diaspora : agir ensemble pour le développement de la nation ». Il va s’agir de « créer une plateforme d’échanges pratiques, axée sur la concrétisation au Cameroun, des projets dont les membres de notre diaspora sont des promoteurs », soutient le MINREX.

Des secteurs prioritaires ciblés

Selon Lejeune Mbella Mbella, « il a été jugé nécessaire de circonscrire les projets collectés, par le biais de notre réseau diplomatique, dans certains secteurs prioritaires pour notre pays ». D’où le choix effectué sur : santé, éducation et formation, foncier, économie et finances, TIC et économie verte, sécurité sociale, arts, culture et tourisme, communication et relations publiques ainsi que les sports.

Une connaissance mutuelle

La mission globale du FODIAS 2017, explique le MINREX, « est de présenter les initiatives du gouvernement en faveur de sa diaspora, d’assurer la visibilité de ces actions en faveur du développement de notre pays ». L’amélioration des conditions d’un dialogue inclusif est donc de mise, pour permettre de mieux capitaliser les atouts de la diaspora en vue du développement harmonieux du Cameroun.

Les résultats attendus

Au soir du 30 juin prochain, les pouvoirs publics espèrent la création d’un comité conjoint de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre des projets collectés, la mise en œuvre d’un cadre de dialogue permanent entre le gouvernement et sa diaspora, une plus grande implication de notre diaspora au développement local et la constitution d’un fichier de toutes les compétences dans tous les domaines possibles des Camerounais résidant à l’étranger.

A propos de l’organisation

« Le FODIAS se veut aussi bien ouvert aux personnalités de renom qu’à tout citoyen camerounais de la diaspora désireux de contribuer au succès de cet évènement ». Au pays, un comité interministériel d’organisation a été créé et a déjà tenu quatre sessions. Un pré forum a été envisagé, les 26 et 27 juin prochain. Ce sera une série d’ateliers en rapport avec les secteurs prioritaires ciblés.

Le pré forum permettra à chaque porteur de projets de s’exprimer, de procéder à des rencontres B2B et de mieux présenter au public et aux partenaires internationaux le savoir-faire de la diaspora camerounaise. Pour plus d’informations, un site web bilingue a été créé : www.fodiascameroun.cm.

Cameroon Tribune