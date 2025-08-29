Disparition d’Ange Ebogo Emerent, légende du bikutsi

Share Facebook

CamerounOnline.ORG | Le Cameroun pleure la perte d’une icône. Ange Ebogo Emerent, figure majeure et pionnier du bikutsi, s’est éteint dans la nuit du 27 au 28 août, à l’âge de 73 ans. La nouvelle a été annoncée par sa famille.

Surnommé « la voix d’ange », ce menuisier passionné de chant s’impose dès les années 1980 avec son titre visionnaire Sogolo Mon, qui aborde le thème du planning familial, un sujet audacieux pour l’époque. En plus de sa voix unique, il était guitariste, auteur, compositeur et arrangeur. Sa carrière, longue de plus d’un demi-siècle, laisse derrière elle 21 albums et plus de 400 compositions.

Distingué en 2020 par le Grand cordon national, la plus haute distinction artistique du pays, Ange Ebogo a marqué plusieurs générations. Il a transmis son talent à son fils, Tonton Ebogo, et a su rester proche de la scène contemporaine, notamment à travers la reprise de Sogolo Mon avec Magasco en 2024.

Le diabète, contre lequel il luttait depuis plusieurs années, a finalement eu raison de lui. Sa disparition laisse un vide immense dans le patrimoine musical camerounais.