Ecobank Cameroun réalise un bénéfice de 6 milliards f cfa en 2017

APAnews | La filiale camerounaise d’Ecobank a réalisé un résultat net de 6 milliards francs CFA en 2017, selon les chiffres publiés mercredi par cette institution bancaire.Ce résultat net connaît une baisse d’un 1,5 milliard de francs CFA par rapport à l’exercice précédent qui s’était soldé par un bénéfice de 7,5 milliards de francs CFA.

Une baisse des performances d’après la banque qui résulte de «l’environnement économique difficile qui va au-delà du seul secteur bancaire ».

D’après le rapport d’exploitation, il ressort que le Produit bancaire brut (PBB) a également connu baisse, soit 38,95 milliards francs CFA pendant la période considérée contre 39,31 milliards de francs CFA en 2016.

Observant toujours cette tendance baissière, le coefficient d’exploitation est de 56,9% en 2017 contre 58,9% en 2016.

Au cours de l’exercice écoulé, Ecobank qui s’est lancée dans une digitalisation accrue de ses services a connu des moments difficiles au Cameroun marquées notamment par la fermeture des agences et bureaux et la réduction du personnel, soit un peu plus de 200 employés licenciés.

Malgré ce contexte difficile, Ecobank qui a une fois de plus réfuté de manière « catégorique » sa volonté de quitter le Cameroun où la banque conserve le cinquième rang national sur quinze banques en activité, précise qu’elle va poursuivre « cette stratégie d’inclusion financière par la voie de la digitalisation et la marche vers l’excellence bancaire et l’économique numérique au Cameroun ».