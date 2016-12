Ecoles militaires françaises: un concours ouvert

Le communiqué du MINDEF parvenu à notre Rédaction.

Le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense communique : il est porté à la connaissance des jeunes Camerounais des deux sexes désireux de faire carrière dans les forces de défense, qu’un concours pour l’admission dans les écoles françaises de formations d’Officiers sera organisé les 7, 8 et 9 mars 2017 à l’Ecole militaire interarmées de Yaoundé, centre unique d’examen. I – Ecoles ouvertes – Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr à Coëtquidan – Ecole navale de lanvéoc-Poulmic II – Conditions à remplir :

A – Conditions générales – Etre de nationalité camerounaise ; – Etre célibataire sans enfant à charge ; – Jouir de ses droits civiques ; – Etre indemne de toute maladie infectieuse ; – Etre reconnu apte par un médecin militaire ; – Maîtriser la langue française.

B – Conditions spécifiques i – Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr à Coëtquidan – Etre âgé de 18 ans au moins et 23 ans au plus au 31 décembre 2016 ; – Etre titulaire d’un baccalauréat toute série ou d’un GCE/AL avec au moins deux matières excepté la religion ; – Avoir accompli avec succès au moins deux années d’études dans l’enseignement supérieur. ii – Ecole navale de lanvéoc-Poulmic – Etre âgé de 18 ans au moins et 23 ans au plus au 31 décembre 2016 ; – Etre titulaire d’un baccalauréat scientifique ou d’un GCE/AL avec au moins deux matières scientifiques ; – Avoir accompli avec succès au moins deux années d’études dans l’enseignement supérieur. Yaoundé, le 27 décembre 2016

(é) Joseph BETI ASSOMO

Cameroon Tribune