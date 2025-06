Éducation en péril : L’infiltration de l’IPOB aggrave la crise anglophone au Cameroun

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

L’éducation s’effondre alors que le conflit armé s’intensifie

La crise anglophone au Cameroun, qui entre dans sa neuvième année, continue de se détériorer. Une enquête récente de HumAngle Media révèle que des combattants issus du groupe séparatiste nigérian Indigenous People of Biafra (IPOB) ont infiltré l’insurrection dans les régions anglophones du Cameroun. Cette évolution a aggravé de manière significative la situation déjà critique de l’éducation des enfants.

D’un mouvement politique à une violence motivée par le profit

Initialement fondé sur des revendications d’autonomie et de reconnaissance linguistique, le mouvement anglophone s’est progressivement transformé en un conflit chaotique et violent. Enseignants et élèves sont devenus les principales cibles d’intimidation, d’enlèvements et même d’exécutions. Selon les témoignages d’éducateurs et de psychologues, des éléments liés à l’IPOB exploitent désormais le conflit à des fins financières, imposant des rançons et interdisant l’éducation dans certaines zones sous leur contrôle.

Le coût humain : déplacement et silence

Face à cette menace, de nombreuses écoles ont fermé ou ont été déplacées. De nombreuses familles, enseignants et élèves, se sont réfugiés dans les régions francophones du Cameroun. Bien que ces régions offrent une sécurité relative, les personnes déplacées restent souvent silencieuses, par peur de représailles, refusant d’évoquer les violences subies, notamment celles infligées par les « Amba Boys » et les militants liés à l’IPOB.

Un avenir éducatif incertain

Cette infiltration a provoqué un effet domino dévastateur. Même dans les régions d’accueil, les infrastructures éducatives sont débordées, et l’interruption scolaire est massive. En l’absence de solution durable et face à une intervention étrangère croissante, les enfants anglophones risquent de perdre plusieurs années de scolarité — un temps précieux qu’ils ne pourront pas rattraper.

Source :

« Children’s Education Suffers as IPOB Fighters Infiltrate Cameroon’s Anglophone Crisis », HumAngle Media, juin 2025. Lire l’article original ici.