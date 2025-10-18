Explosion à bord d’un pétrolier camerounais au large du Yémen

Share Facebook

CameroonOnline.ORG | Un pétrolier battant pavillon camerounais a lancé un appel de détresse samedi après une explosion survenue à environ 60 milles marins au sud d’Al H?awr, au Yémen. Selon la société de sécurité maritime Ambrey, l’équipage envisageait d’abandonner le navire et une opération de secours a été déclenchée.

La cause de l’explosion reste inconnue. Le tanker, en route entre le port de Sohar (Oman) et Djibouti, ne correspond pas aux profils de navires habituellement visés par les rebelles houthis.

Cet incident intervient dans un contexte de tensions persistantes dans la région, où les attaques contre des navires marchands se sont multipliées depuis 2023.

Source : Reuters