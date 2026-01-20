FIFA Series 2026 : Cap sur l’Australie pour les Lions Indomptables !

Share Facebook

CamerounOnline.ORG | La FIFA vient officiellement de dévoiler la composition des groupes pour l’édition élargie des FIFA Series 2026, et nos chers Lions Indomptables s’apprêtent à vivre une aventure intercontinentale inédite.

Alors que le monde entier a les yeux rivés sur la future Coupe du Monde 2026, ce mois de mars offre une scène unique pour des matchs amicaux de haut niveau. Les FIFA Series ont pour but de briser les frontières en permettant à des nations de confédérations différentes de s’affronter—des équipes qui ont rarement l’occasion de se croiser en dehors des grandes compétitions officielles.

Destination : L’Asie-Pacifique

Préparez vos valises virtuelles, car les Lions s’envolent pour l’autre bout du monde ! Le Cameroun a été tiré au sort dans le groupe hébergé par l’Australie. C’est un test grandeur nature face à des styles de jeu variés venus d’Asie et des Caraïbes.

Le Groupe “Australie” :

Australie (Pays hôte)

Cameroun

Chine

Curaçao

Le choc face aux Socceroos sur leurs terres sera l’affiche principale, tandis que les rencontres contre la Chine et Curaçao permettront à notre sélection nationale d’affûter ses griffes et de tester de nouvelles tactiques face à des adversaires non-africains.

Le programme complet du tournoi

Le Cameroun n’est pas la seule nation africaine en lice. Le tournoi rassemble 48 équipes réparties aux quatre coins du globe. Voici le détail des groupes masculins pour la fenêtre de mars 2026 :

Organisé en Afrique

Rwanda (Groupe A) : Rwanda, Estonie, Grenade, Kenya

Rwanda (Groupe B) : Tanzanie, Aruba, Liechtenstein, Macao

Organisé en Asie & Océanie

Australie : Australie, Cameroun , Chine, Curaçao

Indonésie : Indonésie, Bulgarie, Îles Salomon, Saint-Kitts-et-Nevis

Ouzbékistan : Ouzbékistan, Gabon, Trinité-et-Tobago, Venezuela

Nouvelle-Zélande : Nouvelle-Zélande, Cap-Vert, Chili, Finlande

Organisé en Europe

Azerbaïdjan : Azerbaïdjan, Oman, Sierra Leone, Sainte-Lucie

Kazakhstan : Kazakhstan, Comores, Koweït, Namibie

Organisé aux Amériques

Porto Rico : Porto Rico, Samoa américaines, Guam, Îles Vierges des États-Unis

(Note : Des groupes féminins sont également organisés au Brésil, en Côte d’Ivoire et en Thaïlande)

Pourquoi est-ce important ?

Pour le sélectionneur et l’équipe, il ne s’agit pas de simples matchs de gala. C’est une préparation cruciale face à une opposition de qualité, notamment l’Australie (une habituée du Mondial) et une équipe technique comme Curaçao. C’est le moment idéal pour montrer la puissance du football camerounais sur la scène internationale !