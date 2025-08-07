Google autorise les publicités pour les jeux d’argent au Cameroun

Share Facebook

CamerounONline.ORG | À partir du 19 août 2025, Google mettra à jour sa politique sur les jeux d’argent afin d’autoriser la diffusion de publicités pour les jeux de hasard en ligne au Cameroun—mais uniquement sous certaines conditions strictes.

Les annonceurs devront être dûment enregistrés et titulaires d’une licence délivrée par l’Agence de Régulation des Jeux (ARJ).

Ce changement marque une évolution significative dans la manière dont les plateformes numériques mondiales collaborent avec les régulateurs africains. Google reconnaît désormais la capacité du Cameroun à encadrer de manière responsable la publicité dans le secteur des jeux en ligne.

Pour les opérateurs agréés, cette mise à jour ouvre la voie à une visibilité numérique accrue. Pour les utilisateurs, elle garantit que les publicités respectent les lois nationales et les normes de protection des consommateurs.

En somme, dès le 19 août, les publicités pour les jeux d’argent seront autorisées—mais uniquement pour ceux qui respectent les règles du Cameroun.