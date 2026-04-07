Guerre en Ukraine : Yaoundé confirme le décès de 16 soldats camerounais en Russie

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CamerounOnline.ORG | Le deuil frappe de nombreuses familles au pays. Le Ministère des Relations Extérieures (MINREX) a officiellement confirmé cette semaine que 16 ressortissants camerounais ont perdu la vie alors qu’ils combattaient aux côtés de la Russie dans le conflit en Ukraine.

Selon un rapport du Washington Post, cette annonce — diffusée sur les médias d’État le lundi soir 6 avril 2026 — marque la première fois que le gouvernement reconnaît publiquement l’implication et la perte de nos concitoyens dans cette guerre lointaine.

Ce que nous savons à ce jour

La Confirmation : Une note officielle adressée à l’ambassade de Russie à Yaoundé a acté le décès de 16 « contractuels militaires » de nationalité camerounaise.

Le Lieu : Les soldats opéraient dans la « zone d’opération militaire spéciale » en Ukraine, terme utilisé par Moscou pour désigner le front.

Appel aux Familles : Le gouvernement a pris les « dispositions nécessaires » et exhorte les familles des défunts à se rapprocher urgemment des services du MINREX à Yaoundé.

La question de la « Désertion » : Le Washington Post rappelle que cette nouvelle fait suite à une directive du Ministre de la Défense datant de mars 2025, qui ordonnait des mesures strictes pour empêcher les soldats (actifs ou retraités) de déserter leurs postes pour devenir mercenaires à l’étranger.

Une inquiétude croissante pour le continent

Le Cameroun n’est pas un cas isolé. Le Washington Post souligne que l’Ukraine estime à plus de 1 700 le nombre d’Africains recrutés dans l’effort de guerre russe. Beaucoup sont attirés par de fausses promesses d’emplois lucratifs ou de formations techniques, pour se retrouver finalement en première ligne. Des tragédies similaires ont été signalées concernant des ressortissants du Kenya et du Nigeria.

Le gouvernement maintient sa position officielle : le Cameroun ne déploie pas de troupes à l’étranger, sauf sous mandat international (ONU ou UA). Les autorités mettent à nouveau en garde les jeunes contre les publicités sur les réseaux sociaux proposant des programmes d’études-travail qui cachent en réalité des réseaux de recrutement.

Réactions de la communauté

Sur les réseaux sociaux, de nombreux Camerounais pleurent la perte de ces jeunes vies, tandis que d’autres réclament plus de transparence sur la manière dont ces recrutements s’opèrent dans l’ombre.

« Nos frères meurent dans une guerre qui n’est pas la nôtre pour un “salaire” qui n’arrive souvent jamais. C’est un véritable signal d’alarme pour nous tous. »

Êtes-vous ou un membre de votre famille concerné ? Les familles sont priées de se rendre immédiatement au Ministère des Relations Extérieures à Yaoundé pour plus d’informations.