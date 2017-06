Hausse de 10 milliards de FCFA du produit net bancaire pour la BICEC

APA-Douala (Cameroun) Le Produit net bancaire (PNB) de la Banque internationale du Cameroun pour l’épargne et le crédit (BICEC) est en augmentation avec un résultat prévisionnel d’au moins 60 milliards de francs CFA en 2017 contre 50 milliards de francs CFA l’année précédente, soit 10 milliards de francs CFA de plus, a appris mercredi APA auprès de la direction générale de la filiale du groupe français Banques populaires et Caisses d’épargne (BPCE).

A en croire le directeur général de la BICEC, Alain Ripert, ces chiffres constituent des « succès commerciaux indéniables », après un « bilan contrasté en 2016 », lorsque la banque avait été secouée par une fraude interne ayant provoqué le détournement de « dizaines de milliards de francs CFA ».

Selon toute vraisemblance, 2017 se présente « sous de meilleures auspices », car en dehors du PNB qui a franchi la barre de 60 milliards de francs CFA, la BICEC a enregistré les recettes de l’ordre de 550 milliardsde francs CFA, pour un encours de crédit de 500 milliards de francs CFA, dont78% accordés aux entreprises et aux administrations.

Alors qu’en l’espace d’une année les dépôts ont connu une hausse de 4%, les crédits une augmentation de 15 %, il ressort qu’avec 17 milliards de francs CFA, les risques ont connu une baisse de moins 9 %.

La BICEC qui a annoncé l’ouverture de sa 40è agences au Cameroun, « respecte l’intégralité de ses ratios » conformément aux dispositions de la Commission bancaire de l’Afrique centrale (COBAC), a relevé le directeur général.

C’est dans cette perspective que la banque s’est lancée cette année dans un vaste programme de réhabilitation des infrastructures pour marquer son 20è anniversaire dans le pays après le rachat de la Banque internationale pour le commerce et l’industrie du Cameroun (BICIC).

Parce que l’entreprise s’inscrit dans la durée, le président du conseil d’administration Jean-Baptiste Bokam a transmis « un message de confiance » au public d’autant que la BICEC est déterminée à « renforcer son efficacité », afin de mieux accompagner « les projets de développement et les œuvres sociales ».

C’est fort de ce « dynamisme » que le directeur général à l’international du groupe BPCE, Jean Pierre Levayer, a assuré la BICEC du soutien de la maison-mère, pour que véritablement la banque continue de figurer au peloton de tête des « meilleures banques au Cameroun ».

APAnews