Hausse des exportations de ciment au Cameroun

APAnews | Les exportations de ciment ont atteint l’année dernière au Cameroun 57 459 tonnes contre 19 700 tonnes en 2016, d’après des chiffres publiés mercredi par le ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire (MINEPAT).

La plupart de ces exportations sont dirigées vers les pays de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC).

Cette augmentation s’explique par la hausse de la production cimentière locale, le Cameroun disposant d’une capacité de production de 3,7 millions de tonnes de ciment par an.

Parmi les sociétés en activité dans le pays, il y a le groupe français Lafarge-Holchim à travers sa filiale locale les Cimenteries du Cameroun (CIMENCAM) pour une capacité de 1,5 million de tonnes par an, Dangote cement Cameroon (DCC) qui a également une capacité de production de 1,5 million de tonnes, le groupe marocain Addoha à travers Ciment d’Afrique (CIMAF) avec une capacité de 500 000 tonnes et les Turcs de MEDCEM avec une capacité de production annuelle de 200 000 tonnes de ciment.

Alors que les exportations culminent à 57 459 tonnes par an, les importations qui se situent à 1 282 tonnes par an, proviennent essentiellement de la Chine et de la Turquie, respectivement 75,6% et 23,6%.

Ces importations connaissent une légère hausse par rapport aux 900 tonnes de 2016, à cause de l’implication des entreprises chinoises et turques dans différents chantiers à travers le pays. Ces entreprises se tournent souvent vers leur pays d’origine en cas de besoin de matériel de travail.