Hugo Broos s’attaque à Samuel Eto’o

Après avoir été limogé de son poste de sélectionneur de l'équipe nationale de football du Cameroun, le technicien belge Hugo Broos peut désormais donner son avis et exprimer ses opinions sur les dernières actualités.

Interviewé récemment par le magazine sport-foot, Hugo Broos s’est surtout appesanti sur la dernière rencontre en France entre Dieudonné Happi, le président du comité de normalisation de la Fédération Camerounaise de football (Fecafoot) et quelques joueurs de l’équipe nationale qui avaient quitté brusquement la tanière et qui jusqu’ici étaient en froid avec les anciens dirigeants de la fédération.

S’attaquant à Samuel Eto’o, Hugo Broos pense que l’ancien attaquant du Barça a énormément d’influence sur ses amis et le retour de ces derniers en équipe nationale sera un nouveau « Olé Olé ». En plus, Hugo Broos ajoute qu’avec le retour de ces soi-disant titulaires, l’équipe nationale sera transformée en une bande de copains et les joueurs ne se donneront plus à fond comme ils l’ont fait pour gagner la coupe d’Afrique.

« Sans ces soi-disant titulaires, tout le monde se donnait à fond et nous avons gagné la CAN. Maintenant qu’ils sont de retour, ce sera de nouveau olé olé »,

assène t-il dans Sport/Foot Magazine. « Je peux vous dire avec certitude que ce n’est pas le coach qui a décidé de les rappeler, sa sélection a été corrigée. Samuel Eto’o a à nouveau énormément d’influence et ses petits copains sont de retour en équipe nationale ».

Alors que le président du comité de normalisation estime qu’il était nécessaire de faire revenir certains anciens joueurs qui pourraient apporter leur expérience aux plus jeunes, l’ancien entraîneur Hugo Broos pense plutôt que c’est une mauvaise initiative qui va déstabiliser la tanière.