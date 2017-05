Hugo Broos s’exprime sur la non-sélection de Clinton Njie

L’entraîneur des Lions indomptables estime que le joueur ne mérite pas sa place au sein du groupe.

Le sélectionneur des Lions indomptables a donné une conférence de presse ce lundi au siège de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot). Au cours de l’échange avec les journalistes, l’entraîneur n’est pas allé du dos de la cuillère pour défendre la liste des 23 joueurs retenus pour participer à la Coupe des Confédérations, dont le démarrage est prévu le 17 juin prochain en Russie.

Sur l’absence de Clinton Njie, par exemple, Hugo Broos a déclaré : « Clinton n’est pas là pourquoi ? Ecoutez, quand vous avez regardé les matchs que Clinton a joué au Gabon [lors de la Can 2017, Ndlr], est-ce que je dois tenir Clinton dans le groupe ? Je m’excuse, il ne mérite pas».

La conférence de presse de lundi a également donné l’occasion à Hugo Broos de rassurer l’opinion quant à l’autorité dont il jouit en sa qualité de sélectionneur des Lions indomptables. « Je vous dis, et ça va être la dernière fois que je vais le dire, peut-être dans le passé ça a été différent, il n’y a aucune influence de n’importe qui. C’est moi qui décide et c’est moi seul qui décide. Si demain- et vous pouvez en être certains- le président me demande de prendre un joueur, je démissionne directement », promet Hugo Broos.

Cette réaction intervient quelque temps après des révélations troublantes contenues dans une enquête publiée par le quotidien Le Jour. L’article révélait les magouilles auxquelles se prêtent des membres de l’encadrement technique et certains responsables de la Fecafoot.

L’auteur de l’enquête affirmait alors que ceux-ci avaient fait de la vente des places au sein des Lions indomptables, un business fort lucratif. Ce qui implique que le réseau « mafieux » devait peser de tout son poids pour suggérer ou imposer des joueurs pour pouvoir justifier les sommes préalablement encaissées.

Pour ce qui est de la préparation des prochains matchs à livrer, les Lions rentrent en stage dès le lundi 05 juin au Cameroun. Vendredi, ils prendront la direction de Malabo, en Guinée équatoriale, pour poursuivre leur préparation.

Journal du Cameroun