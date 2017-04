Interpellé à la frontière avec 87 000 € en billets de 500 € !

Un Camerounais de 40 ans a été interpellé samedi, au poste frontière de Saint-Aybert, avec 87 000 € en liquide sur lui. Il dit que c’était pour acheter des voitures. Les douanes pensent que c’était « une mule ». Il est parti pour six mois en prison.

La brigade de surveillance intérieure a eu le nez fin en contrôlant un bus qui franchissait la frontière à Saint-Aybert, samedi. Sur un passager d’origine camerounaise, domicilié en Uruguay, ils ont découvert 87 000 € en billets de 500 € : 5 500 € dans une pochette, 10 500 € dans un drap et 71 000 € dans… son slip.

Or, en France, on ne peut pas circuler avec plus de 10 000 € en liquide sur soi.