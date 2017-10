Isidore Modjo revendique de nouveau ses droits

L’auteur-compositeur des musiques d’habillage des programmes officiels de la Crtv réclame le paiement des 59 millions de francs CFA qui doivent lui être reversés au titre de droits d’auteur. Il a repris ses sit-in devant le ministère de la Communication.

Isidore Modjo a recommencé à manifester devant le ministère de la Communication (Mincom). Il y était le lundi 30 octobre et promet de faire un sit-in tous les jours jusqu’à ce que les 59 millions de francs CFA accordés par le Premier ministre lui soient reversés au titre du paiement de l’exploitation de ses œuvres musicales par la chaîne publique, la Crtv.

Avec son mégaphone et ses banderoles, Isidore Modjo crie à qui veut l’entendre que le ministre Issa Tchiroma Bakary et le directeur de la Crtv refusent d’appliquer la décision prise le 29 mars dernier par le Premier ministre afin d’acquérir définitivement les œuvres querellées pour le compte de la Crtv (Cameroon radio and television). Il s’agit des compositions musicales utilisées depuis une vingtaine d’années comme génériques des journaux et de certains programmes du média.

«Après le dernier sit-in qui a eu lieu en septembre, j’étais en Europe et j’ai été reçu par la communauté internationale. On m’a proposé de rester en exil. Comme je n’ai pas de problème avec le Cameroun, mais avec des individus qui refusent d’exécuter des instructions, j’ai refusé et j’ai choisi de revenir pour continuer le combat, récupérer ce qu’on doit me donner.

Dès que Issa Tchiroma a su que je n’étais pas là, il est allé au conseil des ministres dire qu’il a déjà résolu le problème. Ils ont dit au médiateur qu’ils ont déjà résolu le problème or c’est un gros mensonge», déclare-t-il.

Ce n’est pas la première fois qu’Isidore Modjo dénonce cette situation. En septembre dernier, il s’en était pris au directeur général de la Crtv, Charles Ndongo. Il l’accusait de lui avoir remis un chèque d’une valeur de 21 millions de francs CFA.

C’est en tentant d’effectuer un retrait qu’il se serait rendu compte que le chèque était sans provision. «Quand ils se sont rendu compte de l’énormité de ce qu’ils ont fait, on a trouvé un arrangement. Le Trésorier payeur est en train de faire passer ce montant-là de manière progressive. Mais, 21 millions de francs CFA ce n’est pas ce qu’on demande et ça reste dans leur compte. Je ne suis pas là parce que j’ai faim.

Ce n’est pas l’argent du ministre que je demande. Le Premier ministre a demandé de prendre ce qu’on me doit dans le budget et de me remettre. Ce n’est pas lui [Issa Tchiroma, Ndlr] qui décide du montant qui doit m’être remis quand le Premier ministre a déjà défini la somme qu’il faut», explique Isidore Modjo.

Cet artiste se dit déterminé à mener des sit-in tous les jours devant le siège du ministère de la Communication jusqu’à ce qu’il rentre dans ses droits.

Journal du Cameroun