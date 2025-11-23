Issa Tchiroma Bakary accueilli temporairement en Gambie dans un contexte de tensions post-électorales

Share Facebook

CamerounOnline.ORG | Le gouvernement gambien a confirmé que l’opposant camerounais Issa Tchiroma Bakary séjourne actuellement dans le pays « pour des raisons purement humanitaires », alors que la crise politique s’intensifie au Cameroun après l’élection présidentielle du 12 octobre 2025.

Selon un communiqué officiel, Tchiroma est arrivé à Banjul le 7 novembre dans le cadre d’efforts diplomatiques visant à garantir sa sécurité pendant que des acteurs régionaux tentent de favoriser une sortie pacifique du blocage politique. Âgé de 76 ans, il conteste la victoire annoncée du président Paul Biya, au pouvoir depuis plus de quarante ans.

La présence de Tchiroma en Gambie a d’abord été révélée par le politologue gambien Ebrima Ceesay, basé au Royaume-Uni, citant deux sources diplomatiques confirmant qu’il avait quitté le Cameroun sous pression des autorités après s’être déclaré vainqueur du scrutin. Le gouvernement camerounais aurait accru ses appels à son arrestation depuis son départ de l’État de l’Adamaoua.

D’après les mêmes sources, le Nigeria a joué un rôle essentiel dans son transfert vers la Gambie, en attendant de trouver un pays prêt à lui accorder l’asile politique. Pour éviter toute escalade avec Yaoundé, les autorités gambiennes lui auraient demandé de s’abstenir de déclarations publiques susceptibles d’aggraver la situation.

La Gambie affirme qu’elle continuera d’informer sa population alors que les efforts de médiation régionale se poursuivent.