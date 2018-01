Jacques Fame Ndongo réagit à la polémique sur les ordinateurs PB Hev

Journal du Cameroun | Le ministre de l’Enseignement supérieur est revenu sur cette affaire mardi dernier, à l’occasion de la remise de parchemins à 275 étudiants de la Faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de l’université de Douala.

Le ministre camerounais de l’Enseignement supérieur, Jacques Fame Ndongo, a annoncé l’arrivée imminente d’un peu plus de 100.000 autres ordinateurs PBhev (Paul Biya higher education vision). Il l’a fait mardi, 09 janvier 2018, durant la cérémonie de remise de parchemins de fin de formation à 275 étudiants de la Faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de l’université de Douala.

Alors qu’il n’était pas attendu sur le sujet, Jacques Fame Ndongo est revenu sur la polémique en cours dans le pays, au sujet des caractéristiques desdits ordinateurs, offerts aux étudiants par le président de la République du Cameroun. « Ils sont dotés d’un système d’exploitation Windows 2010 de Microsoft et de la gamme 365 Office de Microsoft toujours, et cerise sur le gâteau, ce sont des ordinateurs portables de nouvelle génération. Je vais donc dire à ceux qui sont encore ankylosés dans l’ancien système, de sortir de la vieille informatique pour entrer dans la nouvelle informatique».

Les explications du ministre Jacques Fame Ndongo ont poussé étudiants et convives au rire, mais Jacques Ndongo est resté imperturbable. D’un air sérieux, il continuait à fournir des détails. Une tentative semblable avait déjà été entreprise par le directeur des systèmes d’information au Minsesup, le Pr Roger Etoundi Atsa. Elle lui a valu d’être la risée des internautes.

D’autant plus que ce dernier avait, dans ses propos, établi une équivalence entre une capacité de stockage de 32Go et 500Go. « Ces ordinateurs sont dotés de disques SSD qui sont ultra rapides. C’est des disques SSD de 32 Go. Initialement, quand on va voir ça, on va dire que 32Go c’est petit. Avec cette technologie, 32 Go ça fait 500 Go dans l’ancienne technologie. La convention qui a été signée avec Microsoft permet aux étudiants d’avoir des espaces de stockage dans le cloud qui va de 100 Go à un tera. Pendant trois ans, les étudiants ont ça gratuitement », avait-t-il souligné.

La polémique a enflé lorsque le président de la République a abrégé un dialogue que le Pr Jacques Fame Ndongo tentait d’ouvrir avec lui à la cérémonie de vœux au Palais de l’Unité le 04 janvier dernier. Les internautes y ont vu un signe de disgrâce, l’expression du mécontentement de Paul Biya.