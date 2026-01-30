La CAF frappe fort contre le Sénégal et le Maroc après les incidents de la CAN

LE CAIRE – CamerounOnline.ORG | Le Conseil de Discipline de la Confédération Africaine de Football (CAF) a rendu un verdict sans précédent à l’encontre de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) et de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF). Ces sanctions font suite aux scènes de chaos et de conduite antisportive ayant marqué la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 à Rabat.

Malgré le sacre des Lions de la Teranga, l’instance dirigeante du football africain a décidé de sévir avec une fermeté historique, imposant des amendes cumulées frôlant le million de dollars.

Un titre au goût amer pour le Sénégal

Si le Sénégal repart avec le trophée, le coût humain et financier de cette victoire est lourd. Le Conseil de Discipline a ciblé aussi bien l’encadrement technique que les joueurs cadres.

Pape Bouna Thiaw (Sélectionneur) : Suspendu pour cinq matches officiels de la CAF et condamné à une amende de 100 000 $ . Il lui est reproché une « conduite antisportive » pour avoir incité ses joueurs à quitter le terrain lors d’une interruption de jeu de 20 minutes.

Suspensions de joueurs : Les attaquants Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr écopent chacun de deux matches de suspension pour comportement agressif envers le corps arbitral.

Amendes fédérales : La FSF devra s’acquitter d’un montant total de 615 000 $. Cela comprend deux amendes de 300 000 $pour le comportement des supporters et du staff technique, ainsi qu’une amende de 15 000$ pour l’accumulation de cartons jaunes.

Le Maroc sanctionné pour des failles d’organisation

En tant que pays hôte, le Maroc n’a pas été épargné, notamment en raison du comportement de ses officiels de match et de l’obstruction faite à l’arbitrage vidéo (VAR).

Achraf Hakimi : Le capitaine des Lions de l’Atlas est suspendu pour deux matches (dont un avec sursis pour une période probatoire d’un an).

Ismaël Saibari : Suspendu pour trois matches avec une amende de 100 000 $ pour conduite antisportive.

Incidents des “Ramasseurs de balles” : La FRMF a été condamnée à 200 000 $ d’amende pour le comportement inapproprié des ramasseurs de balles.

Zone VAR et Lasers : Une amende supplémentaire de 100 000 $ a été infligée après que des membres du staff ont envahi la zone de visionnage VAR pour faire pression sur l’arbitre. S’y ajoutent 15 000 $ pour l’usage de lasers par le public.

La réserve du Maroc rejetée

Parallèlement à ces sanctions, la CAF a officiellement rejeté la réserve déposée par la FRMF. Le Maroc demandait la victoire sur tapis vert, invoquant un abandon de match de la part du Sénégal (Articles 82 et 84 du règlement).

La CAF a tranché : les conditions d’un forfait n’étaient pas réunies, confirmant ainsi le score de 1-0 et le titre de champion d’Afrique pour le Sénégal.

« Ces sanctions rappellent fermement que toutes les équipes, officiels et supporters doivent respecter les valeurs de respect, de discipline et d’intégrité », a déclaré la CAF dans son communiqué officiel.

Cette sévérité marque un tournant pour la CAF, qui affiche désormais une politique de « tolérance zéro » face aux débordements qui ternissent l’image du football continental.