La CAN passe à 28 équipes

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CamerounOnline.ORG | Afin de « porter le football africain aux standards mondiaux », le tournoi s’élargit une nouvelle fois. Après être passé de 16 à 24 équipes en 2019, le tableau final accueillera désormais 28 nations.

Bien que Patrice Motsepe n’ait pas précisé la date exacte de mise en œuvre de ce format, il a souligné que cette extension permettra de mettre en lumière davantage de talents et d’encourager les meilleurs joueurs africains évoluant à l’étranger à revenir défendre leurs couleurs nationales.

Le calendrier : 2027, 2028 et au-delà

Pour ceux qui s’interrogent sur les prochaines échéances, voici la feuille de route officielle :

CAN 2027 : Elle se déroulera comme prévu avec 24 équipes , co-organisée par le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda.

CAN 2028 : Une édition spéciale sera organisée en 2028.

Le cycle de 4 ans : Après 2028, la compétition deviendra quadriennale, s’alignant ainsi sur le modèle des grandes compétitions internationales comme l’Euro.

Une nouvelle compétition : La Ligue des Nations Africaine

Dès 2029, la CAF lancera une Ligue des Nations annuelle.

Elle comprendra un tournoi final à 16 équipes organisé tous les deux ans.

L’objectif est d’offrir un calendrier de matchs plus « prévisible, cohérent et fiable » pour les sélections africaines.

Tirer les leçons du passé

Ces réformes interviennent dans un climat tendu. La CAF est actuellement sous le feu des critiques après la décision de retirer le titre 2025 au Sénégal pour l’attribuer au Maroc, suite aux incidents lors de la finale en janvier dernier.

Patrice Motsepe a promis de nouveaux règlements et une formation renforcée pour les arbitres et les opérateurs VAR afin d’éviter que les scènes confuses de la dernière finale ne se reproduisent.

« Nous devons mettre fin à l’imprévisibilité du calendrier africain… Nous devons développer le football en Afrique de l’Est, une région à fort potentiel. » — Patrice Motsepe, Président de la CAF

Que pensez-vous de ce passage à 28 équipes ? Est-ce une chance pour les “petites” nations ou le tournoi risque-t-il de perdre en intensité ?