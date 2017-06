La CRTV reste leader de l’audiovisuel camerounais au 1er semestre

Avec un nombre de téléspectateurs compris entre 1 et 3 millions de lundi à dimanche, la Crtv, branche TV, caracole comme en 2016 devant la chaîne privée Canal 2 et Novelas TV.

La chaîne publique Cameroon radio télévision (Crtv) reste encore indétrônable dans le secteur de l’audiovisuel camerounais au 1er semestre 2017, selon le classement produit le 15 juin par le leader français des études de médias, Médiamétrie.

Avec un nombre de téléspectateurs compris entre 1 et 3 millions de lundi à dimanche, la Crtv, branche TV, caracole comme en 2016 devant la chaîne privée Canal 2 et Novelas TV, indique Investir au Cameroun qui commente cette information.

Dans la seconde zone du tableau qui regroupe les chaînes d’une audience comprise entre 400 000 et 1 million, l’on trouve, par ordre, Trace Africa, France 24, TF1 et Equinoxe. En fin de tableau, on retrouve Vision 4, Infosport+, Canal2 Movies, Euronews, Canal+ Sport et Trace TV (Urban). Leur audience est comprise entre 200 000 et 400 000 spectateurs de lundi à dimanche.

Durant la période d’étude menée par Médiamétrie entre le 12 mars et le 22 mai 2017, poursuit le magazine économique, il ressort que 83,5% des habitants de Yaoundé, Douala, Bafoussam et Bamenda ont regardé chaque jour la télévision, soit 3,1 millions de personnes. Ils y ont consacré en moyenne 4 heures et 43 minutes quotidiennement.

Dans le secteur de la radio, c’est encore la Crtv, à travers le poste national, qui domine avec un nombre d’auditeurs quotidiens (lundi-vendredi) compris entre 1 et 2 millions. Viennent ensuite RFI et Balafon qui sont écoutées par au minimum 200 000 et 1 million d’auditeurs par jour. Enfin, l’on a BBC World Service Africa, Equinoxe, FM 94 (Crtv Yaoundé), Magic FM, Crtv Centre et Sweet FM. Audience: entre 100 000 et 200 000 auditeurs au quotidien.

Médiamétrie note qu’en moyenne 58,6% des habitants de Douala, Yaoundé, Bamenda et Bafoussam, soit 2,2 millions d’individus, ont écouté la radio chaque jour pour une durée d’écoute moyenne de 2 heures et 45 minutes par jour et par auditeur.

Camernews