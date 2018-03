La dette du Cameroun représente 30% du PIB (ministre)

APAnews | La dette du Cameroun était évaluée à 6156 milliards FCFA au 31 janvier 2018, soit environ 30% du produit intérieur brut (PIB), a déclaré le ministre en charge des Finances, Louis Paul Motaze.

S’exprimant sur la question mercredi soir au Sénat, il a affirmé que cet encours restait bien loin des 70% de seuil de soutenabilité autorisés au sein de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC).

Le débat autour du niveau d’endettement du Cameroun, note-t-on, entretient régulièrement les inquiétudes du Fonds monétaire international (FMI), avec lequel le pays est par ailleurs actuellement sous programme de redressement économique.

L’accélération récente du taux d’endettement du Cameroun, de 23,4% à 25,6% du PIB entre juin et décembre 2015, couplée à des perspectives de croissance peu reluisantes, a en effet récemment suscité les inquiétudes de cette institution financière, qui a d’ailleurs réévalué le risque de viabilité de cette dette qui est passé de «faible» à «modéré» depuis fin 2015.

Le taux d’endettement public du pays, selon les données disponibles, a connu une forte accélération, passant de 9,72% du PIB en 2008 à 15,43% du PIB en 2012, pour s’établir à 27,80% du PIB à fin 2015, soit un encours estimé à 4972 milliards FCFA composé à environ 80% de dette extérieure, les soldes engagés non décaissés sur emprunts extérieurs s’élevant quant à eux, à fin 2016, autour de 4000 milliards FCFA, soit 22,3% du PIB.

Pour la Caisse autonome d’amortissement (CAA) aussi, cette évolution appelle davantage à plus de prudence dans le rythme d’endettement, et surtout, à l’adoption et la mise en œuvre d’une véritable stratégie d’endettement à moyen et long termes devant permettre au Cameroun de maintenir la dette viable et assurer une croissance inclusive.

Statisticien-économiste à la direction des études et de la stabilité financière à la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC), Evrard Ulrich Mounkala estime lui aussi que la soutenabilité de la dette publique extérieure du pays «n’est pas définitivement acquise», le gouvernement se devant de veiller continuellement à la validité de la fonction de réaction budgétaire à chaque instant, de façon à s’en assurer avant tout nouvel endettement aussi bien intérieur qu’extérieur, en fonction de sa capacité à générer des surplus primaires nécessaires.

Dans une étude intitulée : «Une analyse de la soutenabilité de la dette publique extérieure du Cameroun», publiée voici une semaine, ce spécialiste estime à environ 3500 milliards FCFA les décaissements à venir entre 2017 et 2019, une évolution qui porterait l’encours de la dette à hauteur de 6700 milliards FCFA (27,90% du PIB) en 2019.

Les risques de surendettement du Cameroun, soutient-il, résident sur la chute des cours des matières premières, l’effondrement brutal du prix du pétrole et son maintien à moins de 50 dollars le baril à moyen terme, ainsi que les perturbations de nature sécuritaire dans la partie septentrionale du pays, qui pèsent lourdement sur les ressources budgétaires et l’activité économique.