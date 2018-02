La deuxiÃ¨me mission dâ€™inspection de la CAF attendue en mars prochain au Cameroun

APAnews | La deuxième mission d’inspection de la Confédération africaine de football (CAF) est attendue au Cameroun en mars prochain dans la perspective de l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2019, a appris mercredi APA auprès du ministère des Sports et d’l’Education physique (MINSEP).

Une mission qui intervient deux mois après la première qui a séjourné du 12 au 21 janvier dernier, où les différents sites devant abriter les matches de la CAN 2019 ont été inspectés.

Selon toute vraisemblance, la pression est énorme sur le Cameroun, d’autant les conclusions de la première mission révélées par le président de la CAF Ahmad Ahmad lors d’un Comité exécutif de la CAF le 31 janvier 2018 au Maroc ne plaident pas véritablement pour le Cameroun.

A l’occasion la CAF a demandé au Cameroun « de faire des efforts pour rattraper le retard constaté par les experts », une situation s’il perdurait, pourrait amener l’instance faîtière du football continental à dessaisir le Cameroun de l’organisation de la CAN 2019.

Au-delà de la réhabilitation de certaines infrastructures sportives, il s’agit notamment de la construction du stade omnisports d’Olembé à Yaoundé d’une capacité de 60 000 places dans lequel se jouera le match d’ouverture de la CAN, et du stade omnisports de Japoma à Douala d’une capacité de 50 000 places qui devrait notamment abriter la « petite finale » et dont le taux de réalisationpour l’un comme pour l’autre est de moins de 30 % à à un plus de quinze mois de la CAN.

Tenant compte de cette situation, le ministre des Sports, Pierre Ismaêl Bidoung Mpkwatt par ailleurs maître d’ouvrage de tous les chantiers, a prescrit aux différentes interfaces « une accélération des travaux en vue de la deuxième visite d’inspection de la CAF annoncée pour le mois de mars prochain ».

Une obligation renouvelée le 15 février dernier dans une correspondance relative au suivi des chantiers émanant de la CAF.

Le MINSEP a exhorté les différents partenaires à consolider leur engagement aux côtés du Cameroun, « une sollicitation dont la matérialisation devra contribuer à dissiper une fois pour toute, les incertitudes sur les capacités organisationnelles du Cameroun », a-t-il indiqué.