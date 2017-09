La FIFA appelle les Camerounais à prendre soin de leur football

APA-Yaoundé (Cameroun) Le porte-parole de la délégation de la Confédération africaine de football (CAF)/Fédération internationale de football association (FIFA), Veron Mosengo-Omba, a appelé les Camerounais à prendre soin de leur football «afin de sortir des graves difficultés dans lesquelles il se perd depuis trop longtemps».

S’exprimant vendredi à Yaoundé, à l’occasion de l’installation des 5 membres nommés quelques heures plus tôt du Comité de normalisation fédéral, il a déclaré que cette instance transitoire avait besoin du soutien de tous.

«Je souhaite à cette occasion lancer un appel solennel à tous les Camerounais amoureux du ballon rond et la presse : prenez soin de votre football», a-t-il exhorté dans un bref discours.

Rappelant le mandat confié à la normalisation, il a précisé que tâche était de «reprendre et suivre, dans des conditions difficiles, la gestion du affaires courantes de la fédération, de préparer les statuts et d’amener le football camerounais aux élections de ses instances dirigeantes régulières».

Décrivant les membres dudit comité, il les a présentés comme des personnes cumulant de remarquables bilans dans divers secteurs d’activités, émettant également l’espoir que ces personnes sauront utiliser leurs compétences complémentaires pour servir le football camerounais.

Pour Veron Mosengo-Omba, si chacun apporte sa contribution, et dans le seul intérêt du football, il pourra l’amener à conduire le sport-roi camerounais à la hauteur de son potentiel, «un très beau football» et avec «des talents».

On rappelle que le Comité de normalisation de la FECAFOOT, dont le mandat s’achève en fin février 2018, est présidé par l’avocat Dieudonné Happi secondé par sa consœur Marcelle Denise Ambomo, avec pour membres Maurice Samuel Belle Edimo, Abdou Oumarou et Kevin Njomo Kamdem.

Cette instance avait été annoncé en août dernier par la FIFA, qui a justifié la mesure de révocation du bureau exécutif fédéral, alors présidé pendant 23 mois par Tombi à Roko Sidiki, d’une part par la confirmation par le Tribunal arbitral du sport (TAS) du jugement de la Chambre de conciliation et d’arbitrage (CAA) du Comité olympique et sportif du Cameroun (CNOSC), laquelle a annulé la procédure électorale ayant mené à l’élection, en 2015, du comité exécutif, et d’autre part à ses tentatives infructueuses, visant à rapprocher les différents protagonistes du football camerounais.

APAnews