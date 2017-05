La fille de Â« Big Mop Â» retrouvÃ©e Ã  LimbÃ©

L’enfant de 15 ans du célèbre humoriste camerounais avait disparu le 23 avril dernier à Douala, et a finalement été repérée vendredi dernier à Limbé.

Un heureux dénouement est venu ponctuer une semaine très agitée pour « Big Mop », de son vrai nom Alain Clovis Tchoungue. Le 28 avril dernier, le comédien camerounais vu dans diverses séries proposées par la troupe des « Déballeurs » sur Canal 2, a retrouvé sa fille disparue à Douala le 23 avril dernier.

Celle qu’on recherchait depuis une semaine a été repérée dans la soirée de vendredi dernier, dans la ville de Limbé, grâce aux efforts de son père et des forces de l’ordre. Big Mop faisait alors part de son inquiétude aux internautes dans la matinée du 28 avril, à travers une vidéo.

« Je vous envoie cette vidéo pour vous annoncer la disparition de ma fille nommée Tchoungue Buitcheu Elise Danielle, âgée de 15 ans, partie de la maison le dimanche (Ndlr : 23 avril dernier) de très bonne heure, vers 5h du matin pendant que j’étais en déplacement. Elle n’était à la maison qu’avec ses petites sœurs. Je prie tous ceux ou celles qui auraient des informations à son sujet de vouloir m’en informer », a-t-il déclaré.

Il a également pris soin de partager des photos de la disparue sur le réseau social Facebook. D’après le père de la victime joint au téléphone par CT, il avait déposé une plainte à la brigade de gendarmerie du quartier Nylon à Douala, contre un jeune voisin sur qui se portaient les soupçons au départ. « On l’avait aperçu avec elle la veille, et j’étais très inquiet, parce que ma fille et moi n’avons jamais eu de problèmes.

Elle n’a jamais fait de fugue », précise Big Mop. Finalement, le jeune voisin va s’avérer innocent. Car avec le concours des populations mobilisées sur la Toile, sa fille sera retrouvée dans un motel à Limbé. Un homme l’y aurait déposée et serait venu la chercher tous les matins avant de l’y ramener dans la soirée.

Elise Danielle a été ramenée à ses parents à Douala, et son présumé kidnappeur a été interpellé par la police. Il est actuellement en garde à vue à Limbé. L’enquête est en cours pour en savoir un peu plus sur les raisons et les circonstances de ce kidnapping.

Cameroon Tribune