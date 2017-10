La fonction publique camerounaise recrute plus de 1 300 agents de l’Etat

La fonction publique camerounaise vient de lancer une dizaine de concours administratifs visant le recrutement de 1 361 agents de l’Etat dans plusieurs corps de métier : communication, élevage, enseignement, santés, etc.

L’un des domaines qui va le plus recruter est celui de l’agriculture. 240 personnels seront retenus à la suite des épreuves écrites qui auront lieu, les 28 et 29 octobre, au centre unique de Yaoundé. Les postulants doivent faire acte de candidature au plus tard le 13 octobre prochain.

Les journalistes ne sont pas du reste. L’Etat veut en effet en prendre une dizaine. Les candidats sont invités à déposer leur dossier, le 20 octobre, délai de rigueur. L’examen compétitif se déroulera du 4 au 5 novembre.

Pour ce qui est des concours de formation, le ministère de la Fonction publique (Minfopra) a ouvert le recrutement de 15 élèves Instructeurs principaux de jeunesse et d’animation (Ipja) au Centre national de la jeunesse et des sports (Cenajes), de Kribi. Les épreuves physiques se tiendront du 10 au 11 octobre. Celles relatives à l’écrit auront lieu les 14 et 15 octobre.

En juillet dernier, le Minfopra avait annoncé effectivement que plus de 1 000 postes supplémentaires seront ouverts cette année 2017, dans les filières mines et géologie, documentation, élevage et pêche, cadastre, génie civil, sage-femme, météorologie, etc.

