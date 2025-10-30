La France exprime son inquiétude face à la répression post-électorale au Cameroun

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

CameroonOnline.ORG | Le gouvernement français a exprimé sa profonde préoccupation face à la violente répression des manifestations survenues après les élections au Cameroun. Selon des informations rapportées par Reuters et plusieurs autres médias internationaux, les autorités camerounaises auraient eu recours à des moyens disproportionnés pour disperser les protestataires.

Dans un communiqué publié mercredi, le ministère français des Affaires étrangères a appelé les autorités camerounaises à garantir la sécurité et l’intégrité physique de tous les citoyens. Paris insiste sur la nécessité d’un climat apaisé et du respect des droits fondamentaux dans le pays.

« Nous estimons essentiel que la démocratie, les libertés fondamentales et l’État de droit soient scrupuleusement respectés, et que toutes les personnes arbitrairement détenues depuis le début du processus électoral soient libérées afin de préserver la cohésion nationale », a déclaré le ministère.

Cette déclaration reflète la position constante de la France en faveur du respect des principes démocratiques et des droits humains, en particulier dans les pays francophones. Elle intervient dans un contexte de tensions politiques accrues au Cameroun, où les contestations électorales ont conduit à une montée de la violence et à de multiples arrestations.

La communauté internationale observe de près l’évolution de la situation, craignant une aggravation de la crise si des mesures d’apaisement ne sont pas rapidement mises en œuvre.