La joie des supporters camerounais après la victoire sur l’Egypte en finale [+vidéo]

Le match n’aura pas été des plus faciles, mais à la fin des 90 minutes, ce sont les Camerounais qui l’emportent. Du côté des supporters, on savoure ce moment avec une expression très spécifique : « l’Egypte dans la sauce ».



La joie des supporters camerounais après la… by rfi

La ferveur est intense au sein du public camerounais, qui laisse éclater sa joie. « Le Cameroun a gagné, les enfants ont bien joué », lance un supporter. « Maintenant c’est la fête ici !, crie un autre. Au fur et à mesure cette équipe a séduit. L’entraîneur a su gérer le groupe, même si on a eu un peu peur après le but égyptien. A la fin, c’est nous qui sommes champions d’Afrique. Maintenant on a les cinq étoiles !»

