« La prochaine, on vient pour la gagner » : Le serment des Lions

Dans le monde du football, les moments qui suivent immédiatement la fin d'un tournoi sont souvent les plus révélateurs. Si les caméras se focalisent généralement sur la détresse ou la joie sur le terrain, la véritable histoire s'écrit souvent à huis clos.

Dans une vidéo qui a récemment fait surface, un discours puissant prononcé dans les vestiaires de l’équipe nationale du Cameroun a capturé l’essence même de l’esprit sportif, du leadership et d’une ambition inébranlable. Le message était clair : la préparation pour le prochain titre commence maintenant.

« Ça, c’est notre première victoire »

Le discours n’a pas commencé par des reproches ou des regrets, mais par une profonde gratitude. L’orateur s’est adressé à la salle avec une autorité calme, remerciant chaque individu pour sa contribution.

« Je vous dis merci, chacun de vous, merci pour tout ce que vous avez apporté. »

Il est intéressant de noter que l’orateur a qualifié leur situation actuelle de « première victoire », faisant probablement allusion aux progrès réalisés en termes de cohésion d’équipe et d’état d’esprit. Mais l’attention s’est presque immédiatement tournée vers l’avenir. L’objectif pour les Lions Indomptables n’est plus la simple participation, c’est la domination totale.

« Croyez-moi, parce que la prochaine Coupe d’Afrique, on vient pour la gagner. Écoutez-moi bien les garçons et commencez à vous préparer dès aujourd’hui… On ne va pas se cacher. Chaque match, on vient, on gagne. »

L’équipe derrière l’équipe

L’un des aspects les plus marquants du discours a été la reconnaissance des « héros de l’ombre » qui permettent à une équipe nationale de fonctionner. Il ne s’agissait pas seulement des joueurs ; la lumière a été partagée avec le personnel de soutien qui a veillé au bon déroulement du tournoi, loin des tumultes extérieurs.

Une reconnaissance particulière a été adressée à :

Le staff médical : Les médecins et nutritionnistes qui ont maintenu les joueurs en condition physique.

La DGSN et la Sécurité : Un remerciement spécial a été dirigé vers le service de sécurité (mentionnant spécifiquement le « grand frère Sabo ») pour le maintien de l’ordre. L’orateur a souligné une réussite majeure : « On n’a pas vu un groupe avec des scandales, c’est grâce à vous aussi. »

La Délégation : La colonne vertébrale logistique de l’équipe.

Un serment d’unité

Le discours s’est conclu par une directive aux joueurs : être fiers de ce qu’ils ont accompli. S’en est suivi l’ultime démonstration de patriotisme.

Le vestiaire a alors entonné à l’unisson l’hymne national camerounais, le Chant de Ralliement.

« Chère Patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur… Notre joie et notre vie. À toi l’amour et le grand honneur. »

La vidéo ne se termine pas sur une note de défaite, mais sur un refrain d’unité. Le message envoyé au monde — et plus important encore, aux joueurs eux-mêmes — est indéniable : les Lions ont faim, ils sont disciplinés et ils ont déjà le regard tourné vers le prochain trophée.

La préparation commence aujourd’hui.