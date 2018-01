La situation des droits de l’homme reste préoccupante au Cameroun (rapport)

APAnews | La situation des droits civils et politiques est restée fortement marquée, en 2016 au Cameroun, par la récurrence des atteintes au droit à un procès équitable, aux libertés publiques et au droit à la sécurité, selon le dernier rapport de la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés (CNDHL).

Ayant reçu 651 cas d’allégations de violation des droits civils et politiques pendant la période étudiée, l’organisme public a relevé la persistance de la pratique de la vindicte populaire, du recours à la torture, aux peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

La sécurité des populations a également continué d’être mise à mal au cours de l’année sous revue, à travers par la constance des phénomènes d’enlèvements, de prises d’otages et des «coupeurs de routes» dans les régions septentrionales du pays, plusieurs cas de rapt et de demande de rançon ayant été relevés et certains ayant entrainé des pertes en vies humaines.

En dehors de la recrudescence des cas d’insécurité routière et ferroviaire, du bilan mitigé des travaux d’amélioration des infrastructures liées à ces deux secteurs, la CNDHL regrette une récurrence des incendies des maisons, des marchés et des édifices publics.

La Commission a également enregistré, au cours de l’année de référence, 156 cas d’allégations de violation du droit à un procès équitable dans lesquels les justiciables faisaient état de divers problèmes compromettant la mise en œuvre de leur droit.

Dénonçant des arrestations arbitraires, des garde-à-vue et la détentions abusives, des délais de procédure excessivement longs, elle attire une fois de plus l’attention sur la multiplication des plaintes devant les instances régionales et internationales contre l’Etat du Cameroun, recommandant l’opérationnalisation rapide de la Commission d’indemnisation en cas de détention provisoire ou de garde à vue abusive, et déplorant par ailleurs l’inexécution des décisions judiciaires passées en force de chose jugée et revêtues de la formule exécutoire.

En matière de libertés publiques, il est fait état d’un faible engouement pour l’inscription des personnes en âge de voter sur les listes électorales, qui contraste avec la prolifération des partis politiques.

Dans ce volumineux document que APA a pu consulter, la CNDHL souligne, sur un autre chapitre, «l’inertie de l’administration compétente» dans l’encadrement des associations religieuses, des associations en charge du recouvrement et de la distribution des droits d’auteurs, des activités de gardiennage, etc., «contraste avec le zèle des autorités administratives à obstruer le libre exercice des libertés de manifestation et de réunions publiques».

Relevant en outre «la persistance de l’interdiction des réunions publiques, au motif prétendu de trouble ou de menace de trouble à l’ordre public», elle signale des cas d’interdiction des manifestations publiques, assortie de répression brutale des manifestants.

S’agissant des libertés d’expression, de presse et de communication, la Commission se félicite de la poursuite de l’assainissement du secteur de la communication, qui s’est notamment traduit par le démantèlement d’un réseau de distribution et de vente illicite des journaux, la mise en demeure de 12 radios par l’Agence de régulation des télécommunications (ART), suite au constat de l’exploitation irrégulière des fréquences radioélectriques ainsi que la sanction d’un certain nombre de médias par le Conseil national de la communication (CNC).