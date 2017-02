La société camerounaise Tradex a réalisé un chiffre d’affaires de 231 milliards de FCFA en 2016

La direction générale de Tradex, société camerounaise spécialisée dans la commercialisation de produits pétroliers depuis 1999, informe qu’elle a réalisé un chiffre d’affaires de 231 milliards de FCFA en 2016, pour un résultat projeté à 9 milliards de FCFA.

Dans son réseau de distribution industrielle, Tradex a écoulé 145 000 m3 de carburants, 626 tonnes de lubrifiants, 4994 tonnes métriques (TM) de gaz au cours de la période sous revue. Pour ce qui concerne son réseau de distribution commerciale, l’entreprise a vendu 188 000 m3 de carburants, 581 tonnes de lubrifiants et 7896 TM de gaz de pétrole liquéfié (GPL). En termes d’importations, Tradex a acheté 72 000 TM de GPL.

La filiale tchadienne de l’entreprise est celle qui a le plus souffert des difficultés économiques de la zone Cemac (Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale) avec un chiffre d’affaires de 3 milliards FCFA. Le paiement d’impôts, taxes et divers droits dans ce pays a absorbé 78 millions FCFA pour un résultat net de – 62 millions FCFA.

La filiale centrafricaine pour sa part, poursuit son redressement. Car dans ce pays, son chiffre d’affaires en 2016 est de 23 milliards FCFA. Les impôts, taxes et divers droits ont englouti 7 milliards FCFA. Et le résultat net est de 700 millions FCFA.

