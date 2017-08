L’administration publique, premier responsable de la congestion du port de Douala

Elle est en grande partie propriétaire des cargaisons qui connaissent de longs délais de séjour de stationnement, atteignant parfois les 1 546 jours au port de Douala.

Du fait entre autres de son implication dans les grands projets en cours au Cameroun, l’administration publique est un acteur majeur dans les opérations du commerce extérieur. Mais, c’est également un acteur qui brille par des comportements peu compétitifs dans ces opérations.

Selon les statistiques régulièrement reçues de Douala International Terminal (DIT), le gestionnaire du terminal à conteneurs du port de Douala, et relayées par le directeur général du Conseil national des chargeurs du Cameroun (CNCC), Auguste Mbappe Penda, plusieurs conteneurs en stationnement prolongé au parc à conteneurs de DIT appartiennent à divers ministères et connaissent jusqu’à 1 546 jours, soit plus de 04 ans de séjour.

Toute chose qui cause des pénalités diverses liées à l’enlèvement tardif de leurs conteneurs. Le CNCC, apprend-on a même eu à intervenir auprès du gestionnaire du terminal à conteneurs et les consignataires afin de faire annuler certaines pénalités. Notamment, 25 millions de FCFA pour le ministère des Arts et de la culture, 7,8 millions de FCFA pour le ministère de l’Agriculture et du développement rural et 1,3 million de FCFA pour le ministère de l’Elevage, des pêches et des industries animales.

Pour le DG du CNCC, cette situation n’est que la conséquence de l’absence de préparation de la procédure d’importation, tant en amont qu’en aval par les administrations concernées, l’application tardive des diverses exonérations, abattements et exemptions de droits, taxes et frais divers auxquels ces administrations ont droit et qu’elles ont sollicitées auprès des administrations compétentes. Mais également, la non maîtrise des opérations de dédouanement par les responsables de l’administration en charge des dossiers concernés.

Tout comme les lenteurs de l’administration dans le décaissement des fonds nécessaires à la procédure de passage portuaire des marchandises. Et enfin, les changements des responsables en charge du dossier au sein de l’administration. C’est au regard de tous ces manquements que l’administration publique est particulièrement ciblée par le séminaire de deux jours sur « les procédures et formalités de dédouanement des marchandises à l’import et à l’export dans les ports du Cameroun », ouvert hier, 22 août 2017 à Yaoundé, sous l’égide du CNCC.

Ce séminaire ouvert hier par le ministre délégué aux Transports, Mefiro Oumarou a pour objectif global, la sensibilisation et l’information des acteurs des opérations du commerce extérieur, afin qu’ils s’approprient et assimilent suffisamment les formalités d’importation et d’exportation des marchandises.

De manière spécifique, les chargeurs devraient maîtriser les techniques d’anticipation et les délais de passage portuaire, identifier les formalités en amont et les documents nécessaires pour les marchandises en transit. Mais également, évaluer l’impact économique de l’anticipation dans les formalités administratives et douanières, connaître les acteurs intervenant dans le circuit de dédouanement à travers leur organisation et leur fonctionnement. Mais aussi, connaître les documents administratifs exigibles lors du dédouanement, comprendre le rôle des autres administrations intervenant dans la procédure de dédouanement.

Sans oublier la nécessité de cerner les délais d’obtention des facilités accordées aux administrations et organismes publics dans les formalités de dédouanement et maîtriser les procédures douanières.

237online